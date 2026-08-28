क्या ग्रीक गॉड जैसे दिखते हैं ऋतिक रोशन? क्या कहती हैं ग्रीस की महिलाए, देखें मजेदार वीडियो

सलमान खान के भतीजे अरहान खान ने हाल ही में अपने दोस्त आदि शेखावत के साथ ग्रीस की यात्रा की और अपने YouTube चैनल 'डंब बिरयानी' (Dumb Biryani) के लिए एक मजेदार नया वीडियो शूट किया. ग्रीक खाने, हिस्ट्री और दर्शन परआधारित यह यात्रा जल्द ही एक अप्रत्याशित मोड़ पर पहुंच गई, जिसमें दोस्तों ने मजाक-मस्ती की. अचानक बातचीत की और रास्ते में लोगों से मुलाकात की. अपनी यात्रा के दौरान अरहान और आदि ने अभिनेता ऋतिक रोशन के लिए भारत में कहे जाने वाले विवरणों में से एक को लेकर कुछ मजाक करने का फैसला किया. ग्रीस में स्थानीय लोगों से बात करते हुए, आदि के मन में एक खास सवाल आया. उन्होंने कहा, "तो, हम स्थानीय ग्रीक लोगों से पूछने जा रहे हैं कि क्या उन्हें लगता है कि ऋतिक रोशन में सचमुच ग्रीक फीचर्स हैं."

इसके बाद दोनों एक स्थानीय महिला के पास गए और उन्हें ऋतिक की एक तस्वीर दिखाई. उनका जवाब सरल और मजेदार था. "काश ग्रीक लोग भी उनकी तरह दिखते." अरहान और आदि ने फिर मजाक किया कि कैसे ऋतिक एक पैमाना बन गए हैं जिनसे भारत में लोगों की तुलना की जाती है. अरहान ने कहा, "भारत में हर कोई ऋतिक रोशन जैसा दिखता है." आगे कहा, "यही बेंचमार्क है, हम सब वैसे ही दिखते हैं."

एक्रोपोलिस से ग्रीक द्वीप तक

हालांकि, यह ट्रिप ऋतिक रोशन वाले प्रैंक से कहीं ज्यादा थी. अरहान और आदि ने ग्रीस घूमा, वहां की मशहूर जगहों को देखा और स्थानीय संस्कृति का अनुभव लिया. वे एक्रोपोलिस गए, लोगों से बात की, स्थानीय चीजों का अनुभव किया और साथ यात्रा करने के दौरान आए यादगार पलों को रिकॉर्ड किया. वीडियो में अरहान की मां मलाइका अरोड़ा भी कुछ देर के लिए दिखीं.

अरहान के बारे में

अरहान खान, जो एक्टर-प्रोड्यूसर अरबाज खान और एक्टर-मॉडल मलाइका अरोड़ा के बेटे हैं, एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं. वे 'डंब बिरयानी' (Dumb Biryani) नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जहां वे अपने दोस्तों के साथ यात्रा, बातचीत, खाने-पीने और बेबाक पलों के वीडियो शेयर करते हैं.

