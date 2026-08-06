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इमरान हाशमी की आवारापन 2 को 'मम्मी-पापा की निगरानी में' देख सकेंगे बच्चे, सेंसर बोर्ड ने लगाए 9 कट

इमरान हाशमी की फिल्म आवारपन 2 को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया है. इसके साथ ही फिल्म को 14 अगस्त को रिलीज करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है.

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इमरान हाशमी की आवारापन 2 को 'मम्मी-पापा की निगरानी में' देख सकेंगे बच्चे, सेंसर बोर्ड ने लगाए 9 कट
आवारापन 2 को सेंसर बोर्ड से मिला ग्रीन सिग्नल
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नई दिल्ली:

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने UA 16+ सर्टिफिकेट दिया है. साथ ही, सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को फिल्म की थिएटर रिलीज से पहले नौ बदलाव करने को कहा है. इन बदलावों में वायलेंस और मारधाड़ वाले सीन, गालियों को म्यूट करना, ड्रग्स व स्मोकिंग के खिलाफ और बच्चों की तस्करी (चाइल्ड ट्रैफ़िकिंग) के बारे में डिस्क्लेमर जोड़ना शामिल है. 5 अगस्त को मिले सेंसर सर्टिफिकेट के मुताबिक फिल्म को 16 साल और उससे ज्यादा उम्र के दर्शकों के लिए माता-पिता की देखरेख (पैरेंटल गाइडेंस) में देखने की मंजूरी दी गई है. 

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का फाइनल रनटाइम 140 मिनट 20 सेकंड है और यह हिंदी में इंग्लिश सबटाइटल के साथ रिलीज होगी. CBFC के निर्देशों के तहत, मेकर्स से ड्रग्स के इस्तेमाल और बच्चों की तस्करी से जुड़े डिस्क्लेमर शामिल करने को कहा गया है. बोर्ड ने उन्हें फिल्म का हिंदी टाइटल दिखाने, कई जगहों पर ड्रग्स के खिलाफ मैसेज जोड़ने और स्मोकिंग के खिलाफ एक स्टैटिक वॉर्निंग शामिल करने को भी कहा.

CBFC ने फिल्म की भाषा और एक्शन सीन में भी कई बदलाव करने का आदेश दिया. ऑडियो और सबटाइटल दोनों में अश्लील शब्दों को बदलने को कहा गया है, जबकि ज्यादा हिंसा वाले कई सीन छोटे कर दिए गए. एक खास सीन में वायलेंस को करीब 50 पर्सेंट तक कम किया गया है. ड्रग्स लेने (स्नॉर्टिंग) वाले एक सीन को भी एडिट किया गया और फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक के हिसाब से एंड क्रेडिट्स में बदलाव किए गए.

कुल मिलाकर, बोर्ड ने 4 मिनट के हिस्से को हटाने और 20 सेकंड के हिस्से को बदलने का निर्देश दिया, जिसके बाद फिल्म का फाइनल रनटाइम 140 मिनट 20 सेकंड हो गया. नितिन कक्कड़ के डायरेक्शन में बनी 'आवारापन 2' में इमरान हाशमी के साथ दिशा पाटनी और शबाना आजमी हैं. यह सीक्वल 2007 की कल्ट फिल्म की इमोशनल कहानी को आगे बढ़ाता है और साथ ही बदले की भावना की एक डार्क कहानी पेश करता है.

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विशेष भट्ट के बैनर तले आ रही इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन और गीतकार सईद कादरी की जोड़ी फिर से साथ आई है. उन्होंने ओरिजिनल गानों के साथ-साथ फैन्स के पसंदीदा गानों 'तो फिर आओ' और 'तेरा मेरा रिश्ता' को भी नए सिरे से तैयार किया है. 'आवारापन 2' 14 अगस्त को थिएटर में रिलीज होने वाली है.

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