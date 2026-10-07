4600 करोड़ की फिल्म ने रिलीज से दो महीने पहले ही कमा डाले 967 करोड़ रुपये, 23 सुपरहीरो नहीं विलेन के नाम पर धड़ाधड़ बिक रही टिकटें

4600 करोड़ की फिल्म की रिलीज को अभी दो महीने बाकी हैं. लेकिन इस बॉक्स ऑफिस पर पहले ही 10 करोड़ डॉलर यानी 967 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. दिलचस्प यह है कि इस फिल्म में मौजूद 23 हीरो के नाम पर टिकट नहीं बिक रहे बल्कि इसके विलेन के नाम पर बिक रहे हैं. इस एक विलेन ने फैन्स के जोश को सातवें आसमान पर पहुंचा रखा है. हम बात कर रहे हैं मार्वल स्टूडियोज की सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जाने वाली 'अवेंजर्स डूम्सडे (Avengers Doomsday)' की. जिसने रिलीज से दो महीने पहले बॉक्स ऑफिस पर नोट छापने शुरू कर दिए हैं.

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द हॉलीवुड हैंडल के हवाले से ग्लोबल बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म की टिकट प्री-सेल विश्व स्तर पर 10 करोड़ डॉलर (लगभग 100 मिलियन डॉलर) पार कर चुकी है. दिलचस्प यह है कि यह आंकड़ा सिर्फ एडवांस बुकिंग का है. फिल्म 18 दिसंबर 2026 को रिलीज़ होनी है, यानी अभी दो महीने से कुछ ज्यादा वक्त बाकी है. सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स का कहना है कि ‘डूम' अभी स्क्रीन पर आया भी नहीं और पैसे छापना शुरू कर चुका है.

रिलीज से पहले ताबड़तोड़ कलेक्शन

सितंबर की शुरुआत में डिज्नी के सीएफओ ह्यू जॉन्स्टन ने गोल्डमैन सैक्स कॉन्फ्रेंस में बताया था कि घरेलू प्री-सेल 5 करोड़ डॉलर पार कर चुकी है और इसमें से 70 प्रतिशत से ज़्यादा बुकिंग इंफिनिटी विजन जैसे प्रीमियम फॉर्मैट में हुई है. बाद में ग्लोबल बॉक्स ऑफिस ने घरेलू आंकड़ा करीब 5.5 करोड़ डॉलर बताया था. अब विश्व स्तर पर 10 करोड़ डॉलर का दावा सामने आया है. जर्मनी में प्री-सेल शुरू होने के पहले 24 घंटे में करीब 1.18 लाख टिकटें बिकीं, जो वहां अवेंजर्स एंडजगेम के शुरुआती रिकॉर्ड से आगे बताई जा रही है.

अवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट और कहानी

अवेंजर्स डूम्सडे का निर्देशन एंथनी और जो रूसो कर रहे हैं. कहानी तीन अलग-अलग यूनिवर्स के हीरो को एक घातक टकराव की ओर ले जाती है. रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम की भूमिका में हैं. क्रिस इवांस स्टीव रॉजर्स, क्रिस हेम्सवर्थ थॉर और पैट्रिक स्टीवर्ट प्रोफेसर एक्स बने हैं. पेड्रो पास्कल, वैनेसा किर्बी, जोसेफ क्विन और एबन मॉस-बैकरैक फैंटास्टिक फोर से हैं. फ्लोरेंस पू, एंथनी मैकी, सेबेस्टियन स्टेन, पॉल रुड, लेटिशिया राइट, टॉम हिडल्स्टन, इयान मैककेलन और चैनिंग टैटम भी कास्ट में हैं. फिल्म की अगली कड़ी 'अवेंजर्स सीक्रेट वार्स' 17 दिसंबर 2027 को रिलीज होगी.