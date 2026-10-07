बॉक्स ऑफिस पर 21000 करोड़ कमाने के बाद अब OTT पर आई ये एक्शन फिल्म, 6 ओटीटी प्लैटफॉर्म पर हो रही स्ट्रीम

बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार कमाई फिल्म की सक्सेस का सबसे बड़ा पैमाना मानी जाती है. अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की हजारों करोडों नोट छापे और अब ये ओटीटी पर आ रही है. कमाल की बात ये है कि ये एक, दो या तीन नहीं बल्कि एक साथ पांच अलग अलग प्लैटफॉर्म पर स्ट्रीम हुई है और आप इसे आराम से अब घर बैठे देख सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो पूरी दुनिया इस फिल्म दीवानी हो चुकी थी.

31 जुलाई 2026 को रिलीज हुई स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे अब ओटीटी प्लैटफॉर्म पर आ चुकी है. ये सीरीज 6 अक्टूबर 2026 को पांच ओटीटी प्लैटफॉर्म पर देखने के लिए अवेलेबल है. इसे डिजिटल वीडियो ऑन डिमांड के तौर पर ओटीटी पर रिलीज किया है. मतलब यह कि ये सीरीज अलग-अलग बड़े प्लैटफॉर्म पर रेंट फॉर्मैट में देखने के लिए अवेलेबल है. यानी अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं और आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो भी आप इसे फ्री में नहीं देख पाएंगे. इस फिल्म को देखने के लिए रेंट चुकाइए और फिल्म को इंजॉय करिए.

'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' को आप अमेजन प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी, फनडांगो, सोनी पिकचर्स, जी5, बुक माय शो स्ट्रीम जैसे ओटीटी प्लैटफॉर्म पर देख सके हैं. इसे कैसे देख सकते हैं वो तो हमने आपको बता ही दिया है. अगर आप ये फिल्म फ्री में देखना चाहते हैं तो कुछ दिन इंतजार कीजिए क्योंकि कुछ समय बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है. आप सिंपल सब्सक्रिप्शन के साथ भी इस फिल्म को देख सकते हैं.

स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने कमाई के मामले में भारत में भी मचा दिया था तूफान

टॉम हॉलैंड के लीड रोल वाली इस फिल्म ने भारत में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था. इस फिल्म ने हमारे देश में 582 करोड़ की रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन की थी. भारत में कमाई के मामले में इस फिल्म ने एवेंजर्स एंडगेम को भी पीछे तोड़ दिया है. वहीं दुनियाभर में हुई कमाई के बारे में बात करें तो वहां तो फिल्म ने 21 हजार करोड़ से ज्यादा की कलेक्शन की थी.

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