लेह की वादियों के बीच छुट्टियों का आनंद लेते दिखे बॉबी देओल, तस्वीरों पर फैंस ने खूब लुटाया प्यार

बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता बॉबी देओल एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी है. शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ नई तस्वीरें साझा की, जिनमें उनका लुक और लोकेशन दोनों ही दिल जीतने वाले हैं.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता बॉबी देओल एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी है. शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ नई तस्वीरें साझा की, जिनमें उनका लुक और लोकेशन दोनों ही दिल जीतने वाले हैं. दरअसल, बॉबी देओल इन दिनों लेह की खूबसूरत वादियों में छुट्टियां मना रहे हैं और वहीं से उन्होंने अपने फैंस के साथ कुछ यादगार पल सोशल मीडिया के जरिए साझा किए हैं. इन तस्वीरों के साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हल्की हवा के बीच जिंदगी भी हल्की लगती है."

तस्वीरों में बॉबी ने स्लीवलेस डेनिम जैकेट पहनी है, सिर पर कैप और आंखों पर धूप का चश्मा लगाया है. उनके चेहरे पर सफेद और बड़ी दाढ़ी है, जो उन्हें और भी स्मार्ट लुक दे रही है। एक तस्वीर में वह अपने हाथों से पालतू डॉग को कुछ खिलाते दिख रहे हैं. दूसरी तस्वीर में वह खिड़की के पास बैठकर दूर किसी ख्वाब में खोए से नजर आ रहे हैं.

वहीं एक और तस्वीर में वह अपनी पीठ दिखाते हुए पहाड़ों और उड़ते बादलों को निहार रहे हैं. इसके अलावा, वह नदी किनारे खड़े दिख रहे हैं. बैकग्राउंड में हरा मैदान और ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे हैं. इस नजारे ने उनकी फोटोज को एक अलग ही सिनेमैटिक लुक दे दिया है. फैंस उनके पोस्ट पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, "सर, आप तो रॉकस्टार लग रहे हो." दूसरे फैन ने लिखा, ''पहाड़ों में भी आपका स्वैग बरकरार है.''  एक अन्य फैन ने पूछा ''ये लुक क्या 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लिए है?''

बता दें कि बॉबी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर भी सुर्खियों में हैं. खास बात ये है कि इस सीरीज का निर्देशन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने किया है. इस सीरीज का प्रीमियर 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर होगा.
 

