बॉबी देओल के इस प्यार से गोविंदा को भी थी मोहब्बत, करना चाहते थे एक्ट्रेस से शादी, धर्मेंद्र-चीची की मां ने कर दिया रिजेक्ट

बॉबी देओल 90 के दशक की इस एक्ट्रेस से बेइंतहा प्यार करते थे. बाद में गोविंदा के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ीं. लेकिन आपको बता दें कि बॉबी के पिता धर्मेंद्र और गोविंदा की मां ने इस एक्ट्रेस को बहू बनाने से इंकार कर दिया था.

बॉबी देओल-गोविंदा करते थे एक ही एक्ट्रेस से दीवानों जैसा प्यार
नई दिल्ली:

बॉबी देओल ने 1995 में फिल्म बरसात से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. इस फिल्म की वजह से बॉबी देओल जल्द ही स्टार बन गए. खासकर उनकी तगड़ी फीमेल फैन फॉलोइंग बन गई. यह बात कम ही लोगों को पता है कि फिल्मों में आने से पहले, बॉबी देओल एक्ट्रेस नीलम कोठारी के साथ पांच साल तक रिलेशनशिप में थे. दिलचस्प यह है कि उस दौरान बॉबी देओल के फलते-फूलते करियर से कहीं ज्यादा, नीलम के साथ उनके रिश्ते ने सुर्खियां बटोरीं. हालांकि, कुछ समय बाद ही उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, और उनके बारे में कई किस्से भी बने.

गौरतलब है कि नीलम कोठारी 1990 के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थीं, जिन्होंने अपने खूबसूरती और ग्लैमर लाखों दिलों को अपना दिवाना बना लिया था. नीलम ने 1984 में फिल्म जवानी से अपने करियर की शुरुआत की थी. हालांकि, उन्हें गोविंदा के साथ फिल्म इल्जाम से पॉपुलैरिटी मिली. बॉबी और नीलम 5 साल तक रिश्ते में रहे, लेकिन फिर दोनों की राहें अलग हो गईं. कुछ लोगों को लगा कि बॉबी के पिता धर्मेंद्र इसकी वजह थे, तो कुछ ने बॉबी के पूजा भट्ट के साथ अफेयर को इसकी वजह बताया.

स्टारडस्ट मैगजीन को दिए अपने एक पुराने इंटरव्यू में, नीलम कोठारी ने पहली बार बॉबी देओल के साथ अपने पिछले रिश्ते और उसके पीछे की वजह के बारे में बात की. धर्मेंद्र को अपने ब्रेकअप के लिए जिम्मेदार बताने वाली आम धारणाओं के उलट, नीलम ने एक अलग ही खुलासा किया. अभिनेत्री ने बताया कि कैसे वह उस व्यक्ति से शादी करने को लेकर आशंकित थीं जिसने तब तक अपना करियर भी शुरू नहीं किया था.

नीलम ने कहा, “यकीन मानिए, इस फैसले का किसी भी परिवार से कोई लेना-देना नहीं है. मैं बस यही सोचती रही कि आखिरकार मैं एक स्टार-वाइफ बन जाऊंगी और यह ख्याल मुझे इतना परेशान करता रहा कि मुझे सताने लगा. आगे उन्होंने कहा, आप जानते ही हैं, एक ऐसे लड़के के साथ संबंध बनाने का ख्याल जो फिल्मों में कदम रख रहा है... उसने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है... मुझे बस डर लग रहा था. बहुत डर लग रहा था. मैं उस डर को बयां नहीं कर सकती, मैंने सोचा, अभी ही इसे खत्म कर दूं. मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि बाद में कुछ गलत हो जाएगा. बहुत देर हो चुकी होती. मैं अपने आस-पास, सभी स्टार-वाइव्स के साथ ऐसा होते हुए देख रही हूं. ठीक है, तो मैंने देर से, बहुत देर से फैसला लिया, मैं मानती हूं. लेकिन फिर भी, बहुत देर नहीं हुई.”

लगभग सभी जानते हैं कि 90 के दशक में गोविंदा और नीलम का अफेयर काफी चर्चा में रहा था. दोनों ने कई मशहूर फिल्मों में काम किया और उनकी केमिस्ट्री ने सभी का दिल जीत लिया. शुरुआत में दोनों दोस्त थे, लेकिन बाद में उन्हें प्यार हो गया. दिलचस्प बात यह है कि उस समय तक गोविंदा अपनी अब की पत्नी सुनीता से सगाई कर चुके थे और इस तरह नीलम के साथ उनकी नजदीकियों ने इस रिश्ते को काफी नुकसान पहुंचाया. कहते हैं कि गोविंदा की मां को भी चीची संग उनका यह रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि गोविंदा के लिए उनकी पहली पसंद सुनीता ही थीं.

