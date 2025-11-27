धर्मेंद्र के लिए दो शब्द नहीं कह पाए थे सनी देओल, नम आंखों से बोले- मेरे लिए पापा से बढ़कर कुछ नहीं...

सनी देओल और बॉबी देओल अपने पापा धर्मेंद्र के कितने करीब थे और उनसे कितना प्यार करते थे इसके लिए किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है. अपने व्यवहार, सम्मान और प्यार से इन्होंने कई बार दिखाया कि वे अपने पिता धर्मेंद्र से कितना प्यार करते हैं और उन्हें कितना मानते हैं. आज जब लीजेंड्री स्टार हमारे बीच नहीं हैं तब इन पापा-बेटों की तिकड़ी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये वीडियो आईफा अवॉर्ड्स का है और बैग्राउंड म्यूजिक से ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म अपने के लिए मिले किसी अवॉर्ड के समय का है.

वीडियो में आप देखेंगे कि सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र तीनों ही स्टेज पर मौजूद थे. सबसे पहले सनी देओल कहते हैं, मेरे पापा हैं और मेरे लिए मेरे पापा से बढ़कर कुछ और नहीं है. इसके बाद बॉबी देओल माइक पर आते हैं. उनकी आंखें पहले ही नम थीं. वह कहते हैं मैं आज जहां भी हूं मेरे पापा की वजह से हूं. इसके बाद धर्मेंद्र उन्हें गले लगाते हैं और बॉबी कहते हैं ही इज द बेस्ट. धर्मेंद्र, सनी और बॉबी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है और लोग इनके संस्कार देख उनकी मां प्रकाश कौर की भी तारीफ कर रहे हैं.

24 नवंबर को दुनिया को कहा अलविदा

धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कहा. उनका निधन उनके घर पर ही हुआ. इससे पहले तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था लेकिन वे डिस्चार्ज होकर घर आ चुके थे और अब घर पर ही उनका इलाज चल रहा था. आखिरी वक्त पर वह घर पर थे और अपने परिवार के बीच थे.