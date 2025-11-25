बॉबी देओल की इस फिल्म को साइन करने से पहले भड़क गए थे, बॉक्स ऑफिस पर हुई थी रिकॉर्डतोड़ कमाई 

बॉबी देओल ने 1995 में फिल्म बरसात से धमाकेदार शुरुआत की थी, जिसके बाद उनका करियर अब्बास-मस्तान की थ्रिलर सोल्जर से एक नई ऊंचाई पर पहुंचा. लेकिन इस सुपरहिट फिल्म को साइन करने के पीछे एक दिलचस्प कहानी छुपी है, जिसे हाल ही में डायरेक्टर अब्बास-मस्तान ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में शेयर किया.



धर्मेंद्र ने स्क्रिप्ट सुने बिना नहीं दी मंजूरी



अब्बास-मस्तान के मुताबिक, बॉबी देओल इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित थे और तुरंत प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते थे. लेकिन उनके पिता बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने बेटे के फैसले पर अपनी मंजूरी देने से पहले पूरी स्क्रिप्ट सुनने की शर्त रखी. डायरेक्टर्स ने बताया,“बॉबी ने बहुत जोश में फिल्म साइन कर ली थी. तभी धर्मेंद्र जी ने हमें अपने घर बुलाया और कहा कि, ‘मेरा बेटा नया है… आप लोग सोल्जर डायरेक्ट कर रहे हैं, इसकी कहानी पहले मैं सुनूंगा.'”



एक सीन सुनते ही धर्मेंद्र ने दिया जोरदार रिएक्शन



स्क्रिप्ट नरेशन के दौरान एक ऐसा मोड़ आया जब फिल्म में दिखाया गया कि बॉबी का किरदार अपने ही पिता की मौत के लिए जिम्मेदार है. यह सुनते ही धर्मेंद्र अपनी सीट से उठ खड़े हुए. अब्बास-मस्तान ने बताया “जैसे ही हमने वह सीन सुनाया जिसमें बॉबी आकर दिलीप ताहिल (जो फिल्म में उनके पिता का रोल निभा रहे थे) को गोली मार देते हैं, धर्मेंद्र जी तुरंत बोले, ‘मरने वाला रोल मेरा बेटा नहीं करेगा.'” डायरेक्टर्स ने उन्हें शांत किया और कहा कि अभी कहानी में कई ट्विस्ट बाकी हैं.



पूरी कहानी सुनकर बदल गया मन



जब अब्बास-मस्तान ने पूरी स्क्रिप्ट खत्म की, धर्मेंद्र का रिएक्शन बिल्कुल बदल चुका था. उन्होंने एक्साइटमेंट में कहा, “क्या शानदार फिल्म बनाई है आपने!” इसी मंजूरी के बाद बॉबी देओल ने सोल्जर की शूटिंग में कदम रखा.



‘सोल्जर' बनी साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट



1998 में रिलीज़ हुई सोल्जर सुपरहिट साबित हुई. यह उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, 'कुछ कुछ होता है' के ठीक बाद. फिल्म को एक्शन, ट्विस्ट और रोमांच भरी कहानी के लिए खूब सराहा गया.



बॉबी देओल की शानदार कमबैक स्टोरी



सालों बाद बॉबी देओल ने एक बार फिर जबरदस्त वापसी की, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल से. फिल्म में उनके किरदार और स्क्रीन प्रेजेंस की जमकर तारीफ हुई. एक इंटरव्यू में बॉबी ने कहा, “भगवान की कृपा है कि मेरे परिवार को इतना सच्चा प्यार मिला है. लोग हमारे लिए दिल से खुश होते हैं. 'गदर 2' की सफलता के बाद जब मेरे भाई सनी ने पार्टी दी, तो इंडस्ट्री का हर बड़ा नाम आया. हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता. हम खुद को बहुत ब्लेस्ड मानते हैं.”







