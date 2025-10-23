विज्ञापन

क्योंकि सास भी कभी बहु थी में नजर आने वाले बिल गेट्स आज की डेट में हैं इतने अमीर, दौलत में कइयों को छोड़ चुके हैं पीछे

नई दिल्ली:

स्टार प्लस लंबे समय से भारत के लीडिंग एंटरटेनमेंट चैनलों में से एक रहा है, जो अच्छे कंटेंट और टीवी पर अब तक देखे गए सबसे आइकॉनिक शो पेश करने के लिए जाना जाता है. इसके सबसे खास शो में से एक है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो अपने नए सीजन में भी दर्शकों के दिल जीतता रहता है. अचानक होने वाले ट्विस्ट, इमोशनल मोड़ और हर दिन की हाई-वोल्टेज ड्रामा की खुराक के साथ, यह सीरीज दर्शकों को स्क्रीन से चिपकाए रखती है. 

हाल ही में एक इंटरव्यू में, स्मृति ईरानी, जो शो में पॉपुलर तुलसी विरानी की भूमिका निभा रही हैं, ने इस खास पहल के बारे में बात की और कहा, “यह भारतीय टेलीविजन के लिए एक बड़ा पल है. लंबे समय तक महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य बातचीत में पीछे रहा है. क्योंकि हमेशा सिर्फ एक शो नहीं रहा. यह एक आंदोलन रहा है जो हमारे समाज को दिखाता है. बिल गेट्स के साथ, हम यह दिखा रहे हैं कि जब माताएं स्वस्थ होती हैं, तो बच्चे बढ़ते हैं और समाज मजबूत होता है.”

बिल गेट्स के साथ काम करने के बारे में उन्होंने कहा, “मुझे बहुत गर्व है कि पिछले 3 महीनों में हमने बॉडी शेमिंग, उम्र बढ़ने, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, दहेज से जुड़े झूठे मामलों जैसे मुद्दों को उठाया है और अब मातृत्व और बच्चों के स्वास्थ्य पर एक बहुत जरूरी संदेश सामने आया है, जिसको अब एक वैश्विक आवाज भी समर्थन दे रही है, यानी बिल गेट्स.”

बिल गेट्स दुनिया के उन लोगों में से एक हैं जो सबसे अमीर माने जाते हैं. आज के समय में उनकी कुल नेटवर्थ 107 अरब डॉलर यानी 8.9 लाख करोड़ रुपये है. इतनी संपत्ति होने के बावजूद बिल गेट्स बेहद साधारण जिंदगी जीना पसंद करते हैं. इतना ही नहीं वह अक्सर अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान करते रहते हैं. 

