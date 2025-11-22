अक्षय खन्ना लव लाइफ में भी निकले 'धुरंधर', इन 5 एक्ट्रेसेस से हुआ था सच्चा प्यार, कभी होने वाली थी इनसे शादी

90 के दशक में अपनी एक्टिंग और लुक्स से दर्शकों को दीवाना बनाने वाले अक्षय खन्ना आज भी बॉलीवुड के सबसे प्राइवेट और मिस्टीरियस सितारों में गिने जाते हैं. लड़कियां उन पर जान छिड़कती थीं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अक्षय ने आज तक शादी नहीं की. वे 50 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ अब भी फैंस के लिए एक पहेली है. इंटरव्यू में अक्षय ने खुद माना था कि उन्हें कमिटमेंट से डर लगता है और वे अकेले रहना पसंद करते हैं. लेकिन उनकी लव लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही.

फैंस अक्सर गूगल पर यही सर्च करते हैं कई अक्षय खन्ना की पत्नी कौन है? और उन्होंने शादी क्यों नहीं की?. जिसका जवाब सीधा आता है कि अक्षय ने शादी न करने का फैसला खुद लिया. पर उनके अफेयर और लिंक-अप्स की कहानियां बॉलीवुड गलियारों में सालों तक गूंजती रहीं.

करिश्मा कपूर के साथ शादी की चर्चा

अक्षय की लव लाइफ में सबसे बड़ी चर्चा करिश्मा कपूर संग उनके अफेयर की रही. कहा जाता है कि करिश्मा और अक्षय इतने करीब थे कि बात शादी तक पहुंच गई थी. करिश्मा के पिता रणधीर कपूर भी इस रिश्ते के पक्ष में थे. लेकिन करिश्मा की मां बबीता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और यही वजह इस प्यार के खत्म होने की बनी. इस ब्रेकअप ने अक्षय को अंदर तक प्रभावित किया.

ऐश्वर्या राय पर फिदा थे अक्षय

फिल्मों ताल और आ अब लौट चलें के दौरान अक्षय और ऐश्वर्या की जोड़ी चर्चा में रही. ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री इतनी लोकप्रिय हुई कि ऑफस्क्रीन भी दोनों का नाम जुड़ने लगा. अक्षय ने एक इंटरव्यू में माना था कि वह ऐश्वर्या से नजरें नहीं हटा पाते थे. हालांकि उनका रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ा.

श्रिया सरन से नजदीकियां

गली गली में चोर है की शूटिंग के दौरान अक्षय और श्रिया सरन करीब आए. दोनों के बीच बॉन्डिंग अच्छी थी. हालांकि रिश्ता लंबे वक्त तक नहीं चला, लेकिन दोनों ने बाद में दृश्यम 2 में साथ काम भी किया.

तारा शर्मा और उर्वशी शर्मा भी रहीं लाइमलाइट में

अक्षय का नाम एक दौर में तारा शर्मा से भी जुड़ा, जिनके साथ वह करीब दो साल रिलेशनशिप में रहे. ब्रेकअप के बाद उनका नाम नकाब की को-स्टार उर्वशी शर्मा से भी जुड़ा, लेकिन दोनों रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाए.

अब ‘धुरंधर' से दमदार कमबैक

फिल्मी दुनिया से दूरी बनाकर चलने वाले अक्षय अब एक बार फिर लाइमलाइट में हैं. उनकी आने वाली फिल्म ‘धुरंधर' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. फिल्म में अक्षय के साथ संजय दत्त, रणवीर सिंह, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारे नजर आने वाले हैं.