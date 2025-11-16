क्योंकि सास भी कभी बहू थी में वृंदा-अंगद की वजह से टूटेगी तुलसी-मिहिर की शादी, लोग बोले- ऐसा मत करो...

एकता कपूर का शो हो और शादी में ड्रामा ना हो ऐसा हो नहीं सकता. क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 25 साल बाद लौटा है. वहीं आपने देखा कि परी की शादी में कितना हंगामा देखने को मिला. वहीं अब अंगद की शादी का ट्रैक शो में चलाया जा रहा है, जिसके चलते मेकर्स शो में नया नया ट्विस्ट लाने को तैयार हैं. इसी बीच दर्शकों के लिए हैरानी वाली बात यह है कि मेकर्स अंगद और वृंदा की शादी का ट्रैक चलाने वाले हैं. लेकिन इसके कारण तुलसी और मिहिर की शादी टूटने की कगार पर पहुंचती हुई दिख रही है.

लेटेस्ट ट्रैक की बात करें तो सच सामने आने के बावजूद मिताली अंगद से शादी करने की सोचती है. लेकिन उसे यह मंजूर नहीं होता और वह वृंदा को लेकर मंदिर में शादी करने चला जाता है. वहीं तुलसी उसके पीछे पीछे आ जाती है. हालांकि वह शादी को रोक नहीं पाती. जबकि परिवार को मीडिया के जरिए पता चलता है कि अंगद ने शादी कर ली है. वहीं इस दौरान तुलसी वहीं मौजूद होती है.

रिपोर्ट्स की मानें तो अंगद और वृंदा की शादी के कारण मिहिर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा और वह तुलसी से अलग होने की सोचेगा. वहीं नौयोना इस बात से खुश नजर आएगी. जबकि परी इन दूरियों को और बढ़ाने के लिए नई चालें चलती हुई दिखेगी. दूसरी तरफ वृंदा की आई विरानी परिवार से पैसा वसूलने का प्लान बनाती हुई दिखेगी.