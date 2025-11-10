विज्ञापन

क्योंकि सास भी कभी बहू थी की ये एक्ट्रेस कर रही है ऑनस्क्रीन भाई को डेट, कुबूल करते हुए बोलीं- शो से पहले...

एक्ट्रेस शगुन शर्मा क्योंकि सास भी कभी बहू थी में परिधि विरानी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं, जिन्होंने एक्टर अमन गांधी को डेट करने की बात कंफर्म की है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक्ट्रेस शगुन वर्मा ने कंफर्म की डेटिंग की खबरें
नई दिल्ली:

क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल के सेट पर प्यार पनप रहा है. ऐसा हम नहीं बल्कि तुलसी विरानी के बेटी परी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस शगुन शर्मा ने खुद कुबूल की है. दरअसल, उन्होंने कंफर्म किया है कि वह क्योंकि सास भी कभी बहू थी में उनके ऑनस्क्रीन भाई ऋतिर विरानी का किरदार निभाने वाले एक्टर अमन गांधी को डेट कर रही हैं. वहीं हाल ही में हॉटरफ्लाई के साथ बात करते हुए उन्होंने अपने रिश्ते को कंफर्म किया और कहा, रूमर्स थोड़ी है. सच है वो तो.

शगुन शर्मा ने खुलासा किया, हम लोग शो पे नहीं डेट करना शुरू किए. शो से पहले डेट कर रहे हैं. जब मुझे क्योंकि के लिए कॉल आया तो वह पहले ही शो के लिए फाइनल हो गए थे. वहीं उन्होंने बताया कि उन्होंने कंफर्म किया कि वह भाई-बहन का किरदार निभाने वाले हैं. हालांकि प्रोफेशनल तौर पर उन्होंने इस किरदार को कुबूल किया. इतना ही नहीं एक्ट्रेस ने बताया कि पहले दो महीने तक किसी को भी उनके डेटिंग की खबर नहीं थी.

गौरतलब है कि शगुन वर्मा और अमन की डेटिंग की खबरें तब चर्चा में आईं. जब कपल ने वैलेंटाइन्स डे साथ में सेलिब्रेट किया. वहीं अमन ने ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में अपने शादी करने के बारे में प्लान का जिक्र किया, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ की चर्चा शुरू हो गई.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लेटेस्ट ट्रैक की बात करें तो परी का किरदार नेगेटिव है, जो मिहिर और नौयोना को एक करने में बिजी हैं. जबकि तुलसी को अलग करने पर तुली हुई हैं. जबकि तुलसी रणविजय से परी की सगाई रोकने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है. 

