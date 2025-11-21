शोले को मात देने के लिए अमिताभ, शत्रुघ्न, शशि, सुनील को लेकर बनी थी ये फिल्म, फिल्म हुई फ्लॉप विलेन बना स्टार

बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म बनी, जिसमें एक-दो नहीं बल्कि आठ-आठ सुपरस्टार्स ने एक साथ काम किया लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई थी. हालांकि, बाद में फिल्म को कल्ट क्लासिक का टैग मिला. ये फिल्म थी मशहूर फिल्ममेकर रमेश सिप्पी की. इस मल्टीस्टारर फिल्म का नाम 'शान' है. इसमें विलेन की एक्टिंग ने हर किसी के दिल में जगह बनाई और आज तक याद किया जाता है. आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे.

मल्टीस्टारर फिल्म 'शान' 1980 में रिलीज हुई. इस फिल्म में सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, जॉनी वॉकर, राखी गुलजार, परवीन बाबी और बिंदिया गोस्वामी ने काम किया था. फिल्म में विलेन की भूमिका कुलभूषण खरबंदा ने निभाया, जिन्हें 'शाकाल' के रूप में देख फैंस दहल गए थे. हालांकि, उनका किरदार आज भी लोगों के जेहन में जिंदा है.

कितनी बजट में बनी 'शान'

रिपोर्ट्स के अनुसार, उस जमाने की 'शान' सबसे महंगी फिल्म थी. इसे बनाने में 6 करोड़ रुपए लगे थे. मतलब 'शोले' से भी दोगुना ज्यादा बजट में फिल्म बनकर तैयार हुई थी. इस फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीदें थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह जलवा नहीं दिखा सकी और फ्लॉप हो गई. रिपोर्ट्स के अनुसार, बॉक्स ऑफिस में फिल्म की शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन बाद में निगेटिव रिव्यूज के चलते कलेक्शन आगे नहीं बढ़ सका.

कल्ट क्लासिक बनी फिल्म

'शान' भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न दिखा पाई हो, लेकिन फिल्म ने अपना प्रभाव जरूर छोड़ा था. फिल्म में विलेन शाकाल की भूमिका निभा कुलभूषण खरबंदा हिंदी सिनेमा के मोस्ट पॉपुलर विलेन की लिस्ट में आ गए. उन्होंने 'शोले' के गब्बर जैसी ही पॉपुलैरिटी मिली. इसके बाद फिल्म मेकर्स ने इसे फिर से रिलीज करने का फैसला लिया. फिल्म जब दोबारा से सिनेमाघरों में आई तो ज्यादा कमाई की. तब उसने 8 करोड़ का कलेक्शन किया. इसके बाद 80-90 के दशक में इस फिल्म को टीवी पर लाया गया, जिसके बाद तो इसे खूब पसंद किया गया और फिल्म इस कदर हिट हुई कि कल्ट क्लासिक बन गई.

