Baahubali The Epic Box Office Collection Day 1: फिर से सिनेमाघरों पर छाए प्रभास, बाहुबली द एपिक ने कमाई में बनाया रिकॉर्ड

Baahubali The Epic Box Office Collection Day 1: 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में धमाल मचाने वाली 'बाहुबली द एपिक' ने अपने पहले ही दिन दर्शकों का दिल जीत लिया. एसएस राजामौली की इस महाकाव्य फिल्म का यह री-रिलीज वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया. प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया जैसे सितारों से सजी यह फिल्म पैन-इंडिया सिनेमा की नई लहर को फिर से जगा चुकी है. पहले दिन का कलेक्शन न सिर्फ उम्मीदों से ऊपर रहा, बल्कि 'बाहुबली द एपिक' री-रिलीज फिल्मों के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहा है.

'बाहुबली द एपिक' के पहले दिन भारत में नेट कलेक्शन करीब 6.22 करोड़ रुपये रहा, जो सभी भाषाओं को मिलाकर है. ग्रॉस आंकड़ों में यह संख्या और ऊंची चढ़ गई, क्योंकि टिकटों की कीमतें और अतिरिक्त शो ने इसे बढ़ावा दिया. 'बाहुबली द एपिक' की एडवांस बुकिंग में भी जोरदार रिस्पॉन्स देखने को मिला. दोपहर तक ही भारत में 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हो चुकी थी, और शाम तक यह आंकड़ा 6 करोड़ के पार हो गया. दुनिया भर में पहले दिन का कुल ग्रॉस कलेक्शन 10 करोड़ रुपये के आसपास पहुंचा, जिसमें उत्तर अमेरिका जैसे बाजारों से मजबूत योगदान आया. विदेशी बाजारों ने भी कमाल किया, जहां प्रीमियर शो से ही 5 करोड़ से ऊपर की कमाई दर्ज की गई.

हैरान कर देने वाली बात यह है कि 'बाहुबली द एपिक' ने परेश रावल की नई फिल्म 'द ताज स्टोरी' को पहले ही दिन धूल चटा डाली है. इस फिल्म की कमाई सिर्फ लाखों में हुई है. 'बाहुबली द एपिक' के तेलुगु वर्जन की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 59.19% रही, जो सुबह के शो में 53% से शुरू होकर शाम के शो में 65% तक पहुंच गई. हिंदी और तमिल वर्जन में भी अच्छी भीड़ उमड़ी, खासकर युवा दर्शकों ने थिएटर्स को पैक कर दिया. यह फिल्म न सिर्फ एक्शन और विजुअल इफेक्ट्स के लिए याद की जाती है, बल्कि इसके भावनात्मक दृश्यों ने भी दर्शकों को बांध रखा. पहले दिन के आंकड़े बताते हैं कि 'बाहुबली' का जादू आज भी बरकरार है.