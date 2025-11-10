विज्ञापन

द ताज स्टोरी ने उड़ा मजाक तो परेश रावल ने दिया करारा जवाब, बोले- तुम लोगों को बर्नोल की जरूरत पड़ेगी

परेश रावल की नई फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है. करीब 15 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, हालांकि सोशल मीडिया पर इसके आंकड़ों को लेकर बहस छिड़ गई है.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता परेश रावल की हालिया फिल्म ‘द ताज स्टोरी' इन दिनों खूब चर्चा में है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है और अब तक लगभग 15 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स को इस फिल्म की कामयाबी को लेकर कुछ डाउट जरूर है. जिस वजह से फिल्म को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने फिल्म की कमाई को लेकर परेश रावल पर तंज कसने की कोशिश की. पर, परेश रावल ने भी ऐसा जवाब दिया कि शायद उसकी बोलती ही बंद हो गई होगी.

सोशल मीडिया पर सवाल

ट्विटर पर एक यूजर सौरभ राय ने फिल्म की कमाई और कथित प्रोपेगेंडा को लेकर सवाल उठाए थे. फिल्म की कमाई का जिक्र करते हुए सौरभ राय ने लिखा कि फिल्म कुछ खास नहीं कर रही है. अब तो इसे पीएम को ही दिखा दो. इसके जवाब में खुद परेश रावल ने मजाकिया अंदाज में लिखा, ‘सौरभ भाई, FYI, फिल्म 6-7 करोड़ में बनी थी और अब तक 15 करोड़ कमा चुकी है, और गिनती जारी है. तुम लोगों को बर्नोल की इतनी जरूरत पड़ेगी कि हम दान दे सकते हैं ‘ उनका ये जवाब न सिर्फ हंसाने वाला है, बल्कि उनकी कॉन्फिडेंस से भरी अदा भी दिखाता है. हालांकि कुछ यूजर्स ने इस बात पर भी मजे लेते हुए कहा कि या तो परेश झूठ बोल रहे हैं, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जांच करनी चाहिए. वहीं, कुछ ने उनकी एक्टिंग और फिल्म के कंटेंट पर तंज कसा. कुछ ऐसे भी हैं जो फिल्म और परेश रावल दोनों की तारीफ कर रहे हैं.

ऐसी है फिल्म की स्टोरी

‘द ताज स्टोरी' एक कोर्टरूम ड्रामा है, जिसमें ताजमहल की हिस्ट्री को लेकर सवाल उठाए गए हैं. फिल्म में परेश रावल का अभिनय तारीफें बटोर रहा है. फिल्म उसी दिन से विवादों में हैं जब से इसका टीजर रिलीज हुआ है. कुछ ट्रेड एनालिस्ट ने भी ये दावा किया है कि फिल्म का बजट बहुत कम नहीं है. बल्कि ये फिल्म 25 करोड़ रु. में बनी है. फिल्म का नफा नुकसान चाहें जितना भी हो. इतना तो कहा ही जा सकता है कि फिल्म ने अच्छा खासा बज जरूर क्रिएट कर दिया है.

