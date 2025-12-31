90 दिन पहले हुई रिलीज, 56 दिनों में कमाए सिर्फ 52.15 करोड़, फिर भी तोड़ा 'धुरंधर' का रिकॉर्ड

साल 2025 एंटरटेनमेंट के लिहाज से धुरंधर के नाम रहा, क्योंकि धुरंधर मौजूदा साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और 1000 करोड़ी क्लब में एंट्री करने वाली एकमात्र फिल्म है. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की इस फिल्म ने ना सिर्फ भारत बल्कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है. धुरंधर भारत में बॉलीवुड की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. इसने जवान, पठान, दंगल और पुष्पा 2 समेत सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पांच दिन बाद धुरंधर अपनी रिलीज का एक महीना पूरा कर लेगी, लेकिन इसका क्रेज जरा भी कम नहीं हुआ है.

धुरंधर ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर सभी फिल्मों के धुएं उड़ा दिए हो, लेकिन 3 महीने पहले रिलीज हुई इस साउथ फिल्म के इस रिकॉर्ड को बीट करने से चूक गई. इस फिल्म ने धुरंधर के एक खास रिकॉर्ड को तोड़ सभी को चौंका दिया है.

इस फिल्म ने धुरंधर को छोड़ा पीछे

इस फिल्म का नाम है बाहुबली द एपिक है, जो कि 'बाहुबली: द बिगिनिंग' और 'बाहुबली: द कन्क्लूजन' से मिलकर बनी है. एस.एस राजामौली और प्रभास की यह फिल्म 31 अक्टूबर 2026 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 48 मिनट का है. इसका मतलब है कि रन टाइम के मामले में फिल्म ने रणवीर सिंह की धुरंधर को पीछे छोड़ दिया है. धुरंधर का रनटाइम 3 घंटे 34 मिनट का है. वहीं, बात करें बाहुबली द एपिक के कलेक्शन की तो फिल्म ने 56 दिनों में 52.15 करोड़ रुपये कमाए. थिएटर से उतरने के बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा रही है. नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म अभी भी ट्रेंड कर रही है.

धुरंधर की बॉक्स ऑफिस सक्सेस

रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों से सजी यह फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है और 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म ने पठान का लाइफटाइम कलेक्शन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. धुरंधर साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है, जिसने ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 (853 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

यह भी पढ़ें: मुस्लिम एक्ट्रेस का हिंदू मंदिर में पूजन, नुसरत भरूचा पर भड़के कट्टरपंथी, कहा- घोर पाप

धुरंधर के नाम एक नहीं बल्कि कई रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं. धुरंधर इंडियन सिनेमा की 10 सबसे कमाऊ फिल्म की लिस्ट में शामिल हो गई है और इस लिस्ट से उसने रणबीर कपूर की एनिमल को बाहर कर दिया है. धुरंधर रणवीर सिंह के करियर की अब तक की सबसे कमाऊ फिल्म है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गयी है. पहले यह खिताब शाहरुख खान की जवान के नाम था.



