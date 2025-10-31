विज्ञापन

इस एक्ट्रेस को बिहार की हर पार्टी ने ऑफर की चुनावी टिकट, इस वजह से नहीं बन पाई बात

आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसको बिहार की लगभग सभी पार्टियों ने टिकट ऑफर किया, लेकिन उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया है.

नई दिल्ली:

इन दिनों बिहार का विधानसभा चुनाव काफी सुर्खियों में हैं. अन्य चुनाव की तरह इस चुनाव में भी फिल्मी सितारे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. लेकिन आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसको बिहार की लगभग सभी पार्टियों ने टिकट ऑफर किया, लेकिन उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया है. जी हां हम बात कर रहे हैं, फिल्म ओए लक्की! लक्की ओए और गरम मसाला में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस नीतू चंद्रा की. नीतू चंद्रा बॉलीवुड की चर्चित एक्ट्रेस में से एक हैं. 

इतना ही नहीं वह बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की तरफ से 'सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन' (स्वीप) का स्टेट आइकॉन भी हैं. नीतू चंद्रा ने हाल ही में एनडीटीवी डॉट कॉम से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने अपने फिल्मी करियर के अलावा सामाजिक और राजनीति मुद्दों पर भी राय रखी. नीतू चंद्रा से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी किसी राजनीति पार्टी ने चुनाव की टिकट ऑफर किया ? इस पर दिग्गज एक्ट्रेस ने कहा, 'मुझे लगभग हर पार्टी ने चुनाव का टिकट ऑफर किया है. लेकिन मैं चुनाव आयोग की स्वीप आइकॉन हूं. मुझे अच्छे लगा कि हर पार्टी में युवा नेता हैं और युवा नेता सामने आएं. बिहार का  विकास करें.'

इसके अलावा नीतू चंद्रा ने अन्य मुद्दों पर भी बात की. आपको बता दें कि नीतू चंद्रा का भोजपुरी फिल्मों में बड़ा योगदान रहा है. यही वजह है कि उनकी फिल्म मिथिला मखान नेशनल अवॉर्ड भी हासिल कर चुकी है. यह फिल्म साल 2016 में आई थी. नीतू चंद्रा ने मिथिला मखान का ना केवल निर्देशन किया है. बल्कि वह इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी रही हैं. इसके अलावा नीतू चंद्रा जल्द भोजपुरी फिल्म छठ लेकर आने वाली हैं. 

