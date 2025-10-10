ये है बाहुबली का असली हीरो, प्रभास और राणा दग्गुबती भी भरते हैं इसके आगे पानी

एस. एस. राजामौली की बाहुबली फ्रेंचाइजी पहली और सबसे बड़ी पैन-इंडिया सिनेमाई सफलता बनकर सामने आई, जिसने अपनी जबरदस्त सफलता के साथ एंटरटेनमेंट की दुनिया में इतिहास रच दिया. यह फिल्म दुनिया भर के दर्शकों को न सिर्फ पसंद आई बल्कि इसने रिकॉर्ड तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ नए लेवल भी सेट किए. ऐसे में अब, राजामौली बाहुबली: द एपिक लेकर आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो दो-भाग वाली सागा बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली 2: द कन्क्लूजन का री-एडिट और रीमास्टर किया गया एडिशन है. फिल्म के लिए उत्साह सातवें असमान पर है, और टीम बाहुबली ने डायरेक्टर को उनके जन्मदिन पर एक खास वीडियो के साथ शुभकामनाएं दी हैं.
टीम बाहुबली ने फिल्म के सभी BTS (बिहाइंड द सीन) पलों की झलक जमा करते हुए, विज़नरी डायरेक्टर एस. एस. राजामौली के जन्मदिन को सोशल मीडिया पर खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. उन्हें शुभकामनाएँ देते हुए कैप्शन में लिखा, "विजन, साहस, जुनून, महिष्मती के साम्राज्य से, हम उस विजनरी को सलाम करते हैं जिन्होंने इन सब की कल्पना की. हमारे निर्देशक एसएस राजामौली गरु को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!
Vision. Courage. Passion.— Baahubali (@BaahubaliMovie) October 10, 2025
From the kingdom of Maahishmathi, we bow to the visionary who imagined it all🙏
Wishing our Director @ssrajamouli garu a very Happy Birthday! #HBDSSRajamouli #BaahubaliTheEpic#BaahubaliTheEpicOn31stOct pic.twitter.com/htkorP44qe
बाहुबली: द एपिक' को बाहुबली कहानी के सिंगल-फिल्म वर्जन के रूप में बताया गया है, जिसमें दोनों फ़िल्मों के फुटेज को नए टेक्निकल सुधारों, पहले से मौजूद या अब तक न देखे गए सींस और कुछ चुनिंदा बदलाव शामिल हैं.एक ही फिल्म में दो मेगा ब्लॉकबस्टर का जादू देखने के लिए दर्शक तैयार हैं, जिससे फिल्म को लेकर उत्साह अपने सातवें आसमान पर है. यह फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को IMAX, 4DX, D-Box, डॉल्बी सिनेमा, और EPIQ सहित कई प्रीमियम फॉर्मेट में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है. इसे तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम भाषाओं में रिलीज़ किया जाएगा.
