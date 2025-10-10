विज्ञापन

रेखा के इस बंगले को देख भूल जाएंगे शाहरुख-सलमान के आलीशान बंगले, एक्ट्रेस ने चुन-चुनकर सजाया है घर का हर कोना

रेखा का बंगला ‘बसेरा’ कोई आम सेलेब्रिटी क्रैश पैड नहीं है. ये एक ऐसा घर है जो खुद में शायरी छुपाए बैठा है. रेखा के घर को अगर एक साइलेंट सुपरस्टार कहें तो भी कुछ गलत नहीं होगा. बड़े बड़े दरवाज़े, बांस की दीवारें,और हर कोने में उनकी पर्सनैलिटी की झलक.

रेखा के इस बंगले को देख भूल जाएंगे शाहरुख सलमान के आलीशान बंगले
नई दिल्ली:

अगर घरों को बोलने का मौका मिले, तो एक्ट्रेस रेखा का आशियाना ‘बसेरा' उर्दू में शायरी करता. कांजीवरम में लिपट जाता और चाय की चुस्की लेते हुए कोई पुराना क्लासिक डायलॉग सुना देता. ये कोई आम बंगला नहीं, बल्कि रेखा की पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन है. जो थोड़ा रॉयल, थोड़ा मिस्ट्री से भरपूर लगता है और पूरी तरह स्टनिंग है. बसेरा, बांद्रा बैंडस्टैंड पर है. ये वही इलाका है जहां शाहरुख खान का मन्नत और सलमान खान का गैलेक्सी है. लेकिन जहां SRK और भाईजान के घर हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, वहीं रेखा का घर है ये कम ही लोग जानते हैं. क्योंकि इस घर की कोई इंस्टा रील्स नहीं, कोई मीडिया ड्रामा नहीं मिलेगा. मिलेगी तो सिर्फ सिर्फ शांति, हरियाली और क्लास.

पुरानी फिल्मों वाला लुक मॉडर्न टच के साथ
बसेरा का लुक कुछ अलग ही है. ऊपर से देखने पर इसकी छत किसी शाही महल जैसी लगती है. सफेद दीवारें जो धूप को रिफ्लेक्ट करती हैं, मतलब एसी की जरूरत कम पड़ती है. अंदर बड़ी बड़ी खिड़की से सी ब्रीज और गोल्डन सनलाइट आती है. जैसे हर दिन यहां कोई फिल्म शूट हो रही हो.

म्यूज़ियम जैसा इंटीरियर
अंदर आते ही ऐसा लगेगा जैसे आप किसी पुराने जमाने की फिल्म में पहुंच गए हैं. लकड़ी की नक्काशी, पीतल के लैंप, सिल्क के पर्दे और वो आईने जो शायद रेखा की उम्र के राजदार हैं. हर कोना ऐसा लगता है जैसे उसे बहुत सोच समझकर सजाया गया हो. और हां, इनके लिए कहा जाता है कि रेखा खुद हर चीज़ पर्सनली चुनती हैं. पूरा घर किसी आलीशान म्यूजियम जैसा लुक देता है.

शोर से बचाता गार्डन
रेखा का गार्डन दिखावे से दूर है. लेकिन मज़ेदार बात ये है कि बांस की दीवारें न सिर्फ प्राइवेसी देती हैं बल्कि मुम्बई के शोर से भी बचाती हैं. अंदर पेड़, पौधे और चिड़ियों की आवाज आपका मूड हमेशा खुशनुमा बनाकर रख सकती हैं.

एक रॉयल सोलो लाइफ
रेखा यहां अकेली रहती हैं. लेकिन वो वाला अकेलापन नहीं है. ये उनका पसंदीदा स्पेस है. योग, मेडिटेशन, और चाय के लिए परफेक्ट साथ ही सिंपल, सोलफुल और स्टाइलिश भी.

