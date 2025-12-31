धुरंधर को टक्कर देने आ रहे हैं प्रभास, द राजा साब में इतनी देर तक चलेगा क्लाइमैक्स, पल झपकाने का भी नहीं करेगा मन

इन दिनों धुरंधर की वजह से रणवीर सिंह काफी सुर्खियों में हैं. फिल्म ने अब तक दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. धुरंधर के आगे कई फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप भी हो गई हैं, लेकिन साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास रणवीर सिंह की इस फिल्म को टक्कर देने आ रहे हैं. प्रभास की आने वाली फिल्म 'द राजा साब' को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है. इस हॉरर फैंटसी फिल्म का हालिया ट्रेलर रिलीज होने के बाद चर्चा और बढ़ गई है. अब निर्देशक मारुति ने 'द राजा साब' के क्लाइमैक्स के बारे में बड़ा खुलासा किया है, जो दर्शकों को चौंकाने वाला है.

इतनी देर तक होगा क्लाइमैक्स

उन्होंने बताया कि 'द राजा साब' का अंतिम हिस्सा यानी क्लाइमैक्स करीब 35 से 40 मिनट लंबा होगा. मारुति ने मीडिया से बातचीत में कहा, "क्लाइमैक्स एक गाने के बाद शुरू होगा. इसमें बहुत कुछ घटित होगा. एक्शन और ड्रामा का शानदार मिश्रण होगा, साथ ही कहानी के मुख्य राज भी खुलेंगे. पूरा हिस्सा इतनी सहजता से बहता है कि दर्शकों को लंबाई का एहसास ही नहीं होगा. यह एक गहरा अनुभव होगा, जिसमें दर्शक पूरी तरह डूब जाएंगे और उत्सुकता बनी रहेगी." 'द राजा साब' की प्री-रिलीज इवेंट में खुद प्रभास ने भी क्लाइमैक्स की तारीफ की थी. उन्होंने कहा कि यह हिस्सा बेहद खास है और फैंस को पसंद आएगा. संगीत थमन ने दिया है, जो फिल्म की भव्यता को और बढ़ा रहा है.

द राजा साब का स्टारकास्ट

ट्रेलर को मिल रही शानदार प्रतिक्रिया से फिल्म का बज और मजबूत हो गया है. मारुति अब इंटरव्यू में 'द राजा साब' के कई राज खोल रहे हैं, जिससे उत्सुकता चरम पर है. 'द राजा साब' में प्रभास मुख्य भूमिका में हैं. उनके साथ मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार लीडिंग लेडी की भूमिका निभा रही हैं. यह फिल्म हॉरर और फैंटसी का अनोखा मेल है, जिसमें प्रभास एक अलग अंदाज में नजर आएंगे. प्रभास के फैंस इस बड़े कैनवास वाली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. क्लाइमैक्स की यह लंबाई साबित करती है कि फिल्म में स्केल और इमोशन दोनों भरपूर होंगे. दर्शक अब देखना चाहते हैं कि यह लंबा क्लाइमैक्स सिनेमाघरों में कितना असर छोड़ता है.