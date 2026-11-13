Chhath Puja: छठ माता की भक्ति में डूबे नजर आए आयुष्मान खुराना, बोले- इससे पहले कभी छठ पूजा नहीं मनाई थी

आयुष्मान खुराना सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' के खास गाने 'बुलाये छठी माई' के जरिए छठ पूजा का जश्न मना रहे हैं. उन्होंने बताया कि एक पंजाबी होने के नाते उन्होंने पहले कभी यह त्योहार नहीं मनाया था, इसलिए पहली बार इस त्योहार का अनुभव करना उनके लिए बहुत खास रहा. शूटिंग के दिनों को याद करते हुए, आयुष्मान ने एक बयान में कहा, "मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी, वह थी छठ से जुड़ी भावनाएं और इसका महत्व और यह कि कैसे यह त्योहार लोगों को एक साथ लाता है. "उन्होंने बताया कि "हर रस्म का अपना एक खास अर्थ होता है."

"इसके पीछे बहुत गहरी आस्था और श्रद्धा है. मेरे लिए यह सिर्फ एक गाने की शूटिंग करने से कहीं बढ़कर था. मुझे एक ऐसी खूबसूरत परंपरा का हिस्सा बनने का मौका मिला, जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी. छठ पूजा के क्लाइमैक्स सीक्वेंस की शूटिंग से पहले एक बहुत ही खास पल भी आया था. सूरज जी ने पूरी कास्ट को एक साथ बुलाया और हमारे लिए छठ पूजा का गाना बजाया." आयुष्मान ने कहा, "यह इतना भावुक पल था कि सबकी आंखों में आंसू आ गए. यह पल हम सबके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया और इसने इस सीक्वेंस को और भी अर्थपूर्ण बना दिया. पूरी कास्ट इस बात से बहुत प्रभावित हुई कि सूरज जी ने छठ सीक्वेंस को किस तरह से तैयार किया और उन्होंने इसकी परंपराओं और भावनाओं को कितने वास्तविक तरीके से पर्दे पर उतारा."

यह गाना इस त्योहार से जुड़ी आस्था, श्रद्धा और परंपराओं को दर्शाता है. भारत के सबसे सम्मानित त्योहारों में से एक, 'छठ पूजा' के भावनात्मक महत्व की एक झलक पेश करता है. इसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. इसके अलावा, दिल्ली और मुंबई से लेकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा और देश के अन्य हिस्सों में भी लोग इसे पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं. छठ पूजा के दौरान, सूर्य देव की प्रार्थना की जाती है. लोग पृथ्वी पर जीवन के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करते हैं और अपनी व्यक्तिगत मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं. इस त्योहार के दौरान हिंदू देवी 'छठी मैया' की भी पूजा की जाती है, जो प्रकृति का छठा रूप और सूर्य की बहन मानी जाती हैं.

यह त्योहार दीपावली या तिहार के बाद छह दिनों तक मनाया जाता है, जो कार्तिक महीने के छठे दिन तक चलता है. इसमें तीन रातें और चार दिन तक विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं. इन अनुष्ठानों में पवित्र स्नान, उपवास, व्रत के रूप में जल का त्याग, पानी में खड़े रहना, और उगते तथा डूबते सूर्य को प्रसाद और अर्घ्य अर्पित करना शामिल है.

