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पिता-बेटी के रिश्ते पर आया इमोशनल कर देना वाला गाना, ध्वनि भानुशाली की आवाज में बना ट्रेंडिग

अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर गाने के प्रति अपनी प्रशंसा जाहिर करते हुए इसे एक बेहद भावपूर्ण रचना बताया. उनकी प्रतिक्रिया इस बात को सामने लाती है कि गाने की भावनाएं उन्हें भी किस तरह पसंद आईं.

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पिता-बेटी के रिश्ते पर आया इमोशनल कर देना वाला गाना, ध्वनि भानुशाली की आवाज में बना ट्रेंडिग
Dhvani Bhanushali

ध्वनि भानुशाली ने अपने एल्बम फील्स पहले गाने 'पापा हीरो तुम मेरे' के जरिए पिता और बेटी के खूबसूरत रिश्ते की गहराई और उसकी सुंदरता को बेहद भावुक अंदाज में पेश किया है. पिता और बेटी के बीच के प्यार, विश्वास, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाने वाला यह गाना अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण दर्शकों के दिलों को छू रहा है. गाने के बोल और संगीत मिलकर इस खास रिश्ते की भावनाओं को सामने लाते हैं, जिससे यह ट्रैक सुनने वालों के लिए एक खास अनुभव बन जाता है. 'पापा हीरो तुम मेरे' ने अपनी रिलीज के बाद से ही दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है. गाने की कहानी और इसकी भावनाएं एक ऐसे रिश्ते को सामने लाती हैं, जिससे लोग व्यक्तिगत तौर पर जुड़ाव महसूस कर सकते हैं. पिता और बेटी का रिश्ता अपने आप में बेहद खास होता है और ध्वनि भानुशाली ने इस गाने के माध्यम से इसी रिश्ते की खूबसूरती को अपनी आवाज और प्रस्तुति के जरिए व्यक्त किया है.

जमकर तारीफ की

इस गाने की भावनात्मक गहराई को महसूस करने वालों में अब जाने-माने अभिनेता गजराज राव का नाम भी शामिल हो गया है. गजराज राव भी इस खूबसूरत गाने से प्रभावित हुए और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जमकर तारीफ की. अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर गाने के प्रति अपनी प्रशंसा जाहिर करते हुए इसे एक बेहद भावपूर्ण रचना बताया. उनकी प्रतिक्रिया इस बात को सामने लाती है कि गाने की भावनाएं उन्हें भी किस तरह पसंद आईं. गजराज राव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “यह एक बेहद भावपूर्ण रचना है.... इस गाने में कुछ ऐसा है जो दिल को भा रहा है... बहुत अच्छा काम किया. गजराज राव के इन शब्दों ने ध्वनि भानुशाली के लिए इस गाने से जुड़े एक और खूबसूरत पल को जोड़ दिया. अभिनेता की ओर से मिली इस सराहना पर ध्वनि भानुशाली ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने गजराज राव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बेहद सादगी से जवाब दिया. ध्वनि ने लिखा, “धन्यवाद सर. उनकी यह प्रतिक्रिया गजराज राव की तारीफ के प्रति उनके सम्मान और आभार को दर्शाती है. 'पापा हीरो तुम मेरे' ध्वनि भानुशाली के एल्बम 'फील्स' का पहला गाना है. इस ट्रैक में पिता और बेटी के रिश्ते की खूबसूरती को केंद्र में रखा गया है. गाने के जरिए उस रिश्ते की भावनाओं को सामने लाने की कोशिश की गई है, जो प्यार, विश्वास, सुरक्षा और अपनेपन से जुड़ा होता है. इसकी प्रस्तुति में रिश्ते की भावनात्मक गर्माहट को महसूस किया जा सकता है, जो इसे एक दिल को छू लेने वाला गाना बनाती है. इस खूबसूरत ट्रैक को ध्वनि भानुशाली ने अपनी सुकून देने वाली आवाज से जीवंत बनाया है. उनकी मधुर आवाज गाने की भावनाओं को खूबसूरती से सामने लाती है और पिता-बेटी के रिश्ते से जुड़ी संवेदनाओं को व्यक्त करने में अहम भूमिका निभाती है. ध्वनि की गायकी गाने की भावनात्मक अपील को और मजबूत करती है, जिससे इसके बोल और संगीत श्रोताओं तक सहजता से पहुंचते हैं.

सुकून देने वाली गायकी

सुखमृत सोइन ने इस गाने के खूबसूरत बोल लिखे हैं और इसके संगीत की रचना भी की है. उनके लिखे बोल और तैयार किया गया संगीत इस भावपूर्ण ट्रैक को एक खास अंदाज देते हैं. गीत के शब्द पिता और बेटी के रिश्ते की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जबकि संगीत इसकी संवेदनशीलता को और उभारता है. इसके अलावा, अनाइशा यादव ने अपनी बाल आवाज के जरिए इस गाने में एक जादुई स्पर्श जोड़ा है. उनकी आवाज गाने की प्रस्तुति में एक अलग ही मासूमियत और खूबसूरती लेकर आती है.

ध्वनि भानुशाली की सुकून देने वाली गायकी, सुखमृत सोइन के खूबसूरत बोल और संगीत तथा अनाइशा यादव की बाल आवाज मिलकर 'पापा हीरो तुम मेरे' को जीवंत बनाते हैं. इस गाने को बनाने के पीछे की भावना सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचना है. पिता और बेटी के रिश्ते की भावनात्मक गहराई को व्यक्त करने वाला यह ट्रैक अपने संगीत, बोल और प्रस्तुति के माध्यम से श्रोताओं से जुड़ने का प्रयास करता है. गजराज राव की प्रतिक्रिया भी इस बात को सामने लाती है कि गाने की भावनाएं उन्हें किस तरह छू गईं और उन्हें इसमें कुछ ऐसा महसूस हुआ जो सीधे दिल को भा गया. ध्वनि भानुशाली के एल्बम 'फील्स' का गाना 'पापा हीरो तुम मेरे' अब यूट्यूब और सभी म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है.

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