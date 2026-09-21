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हथौड़ा त्यागी से जाना तक अभिषेक बनर्जी के ये 7 किरदार साबित करते हैं क्यों हैं वो 360-डिग्री परफॉर्मर

अभिषेक बनर्जी उन चुनिंदा कलाकारों में हैं जो हर किरदार को अपनी अलग पहचान दे देते हैं. स्त्री के मजेदार जाना, पाताल लोक के खौफनाक हथौड़ा त्यागी, मिर्जापुर के कंपाउंडर और वेदा के दमदार विलेन तक, उन्होंने हर भूमिका में अपनी जबरदस्त एक्टिंग रेंज साबित की है.

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हथौड़ा त्यागी से जाना तक अभिषेक बनर्जी के ये 7 किरदार साबित करते हैं क्यों हैं वो 360-डिग्री परफॉर्मर
नई दिल्ली:

कुछ अभिनेता सिर्फ किरदार निभाते हैं, जबकि कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो अपने किरदारों को पूरी तरह जी लेते हैं और उन्हें हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं. जब भी अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) का नाम लिया जाता है, तो अक्सर स्ट्री फ्रेंचाइज़ी के मज़ेदार जाना या पाताल लोक के खौफनाक हथौड़ा त्यागी जैसे किरदार याद आते हैं. अपने हर किरदार के साथ बनर्जी ने कहानी की दुनिया में एक अलग गहराई जोड़ी है और इसमें कोई दो राय नहीं है. यहां नजर डालते हैं अभिषेक बनर्जी के उन किरदारों पर, जो उनकी शानदार रेंज और एक 360-डिग्री परफॉर्मर के रूप में उनकी क्षमता को दर्शाते हैं.

मिर्जापुर फ्रेंचाइज़ी - कंपाउंडर

कंपाउंडर के किरदार को दिलचस्प बनाने वाली सबसे खास बात मुश्किल हालातों के बीच उसका अप्रत्याशित शांत रवैया है. अखंडानंद त्रिपाठी के भरोसेमंद आदमी के रूप में अभिषेक बनर्जी इस किरदार को बेहद शांत और सधे हुए अंदाज में निभाते हैं. वह शायद ही कभी अपनी आवाज़ ऊंची करता है, लेकिन इसके बावजूद हर परिस्थिति में उसका नियंत्रण साफ नजर आता है. अभिनेता ने डेडपैन डिलीवरी और एक खौफनाक वफादारी के बीच बेहतरीन संतुलन कायम किया, जिसने कंपाउंडर को एक ऐसा किरदार बना दिया जो अप्रत्याशित होने के साथ-साथ अजीब तरह से प्रभावशाली भी है. अब हाल ही में रिलीज हुई मिर्जापुर: द मूवी में उन्होंने एक बार फिर इस किरदार को पर्दे पर जीवंत किया है और उसकी वही तीव्रता दोबारा देखने को मिली है.

ड्रीम गर्ल - महिंदर राजपूत

ड्रीम गर्ल में महिंदर राजपूत के रूप में अभिषेक बनर्जी ने दर्शकों को हंसी के एक पूरे रोलरकोस्टर पर सवार कर दिया. अभिनेता ने एक ऐसे युवा व्यक्ति का किरदार निभाया जो उदासी और डिप्रेशन से जूझ रहा है और इसी दौरान उसे पूजा के रूप में सुकून मिलता है. हालांकि, उसे यह नहीं पता होता कि पूजा वास्तव में करम है, जिसका किरदार आयुष्मान खुराना ने निभाया है. इस किरदार के जरिए अभिषेक ने कॉमेडी के साथ-साथ किरदार की भावनात्मक स्थिति को भी प्रभावी ढंग से सामने रखा.

मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स - जाना

ब्लॉकबस्टर हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइज़ी स्त्री में जाना के रूप में अभिषेक बनर्जी ने एक बेहद दिलचस्प और यादगार परफॉर्मेंस दी. इसके बाद वह मैडॉक के कॉमेडी यूनिवर्स में भी अपने किरदार की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहे हैं. किरदार की बारीकियों, उसकी अलग-अलग क्विर्क्स, भावनात्मक गहराई और अपने डायलॉग्स को सही अंदाज में पेश करने की क्षमता के साथ अभिषेक ने जाना को दर्शकों के बीच खास बना दिया. यही वजह है कि दर्शकों को अक्सर लगता है कि अभिषेक बनर्जी इस भूमिका के लिए बिल्कुल सही चुनाव थे और जाना का किरदार आज भी उनकी यादगार भूमिकाओं में शामिल है.

स्टोलन - गौतम बंसल

स्टोलन में अभिषेक बनर्जी ने गौतम बंसल का मुख्य किरदार निभाया. गौतम एक ऐसा शहरी व्यक्ति है जो शुरुआत में एक बच्चे के अपहरण का गवाह बनने के बाद एक खतरनाक परिस्थिति में फंस जाता है. यह वही मोड़ है जहां अभिनेता ने अपनी रेंज और किरदार के भावनात्मक बदलाव को पूरी तरह सामने रखा. कहानी के आगे बढ़ने के साथ गौतम के भीतर आने वाला बदलाव, उसकी गंभीरता और परिस्थितियों से जूझने का तरीका अभिषेक की परफॉर्मेंस को और प्रभावशाली बनाता है. इस भूमिका के जरिए उन्होंने इंटेंसिटी और थ्रिल को सामने रखते हुए दर्शकों को एक रोमांचक, एज-ऑफ-द-सीट अनुभव दिया.

वेदा - जितेंद्र प्रताप सिंह

वेदा में अभिषेक बनर्जी एक प्रमुख विरोधी किरदार, जितेंद्र प्रताप सिंह के रूप में नजर आए. जितेंद्र एक स्वयंभू गांव का मुखिया है, जो जाति और शादी से जुड़े सख्त नियमों को लागू करता है. कॉमिक और इंटेंस किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले अभिषेक ने इस भूमिका के जरिए एक अलग अंदाज दिखाया। हाई-ऑक्टेन एक्शन सेटिंग में उनका यह बदलाव दर्शकों के लिए काफी अलग अनुभव रहा और उन्होंने इस भूमिका को अपनी पिछली छवियों से बिल्कुल अलग तरीके से पेश किया.

पाताल लोक - हथौड़ा त्यागी

पाताल लोक में हथौड़ा त्यागी के किरदार में अभिषेक बनर्जी को शानदार परफॉर्मेंस के लिए जबरदस्त आलोचनात्मक प्रशंसा मिली. अभिनेता ने इस भूमिका में अपने संयम और दमदार इंटेंसिटी से दर्शकों को प्रभावित किया. हथौड़ा त्यागी के किरदार की खामोशी और उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा करने वाली नजर ही उसके खौफ को व्यक्त करने का बड़ा माध्यम बनती है. अभिषेक ने बिना ज्यादा शब्दों के केवल अपने हाव-भाव और स्क्रीन प्रेजेंस के जरिए किरदार की भयावहता को प्रभावी ढंग से सामने रखा.

लस्ट स्टोरीज 3 - देबेंदु

नेटफ्लिक्स की एंथोलॉजी चार नई कहानियों के साथ प्यार, इच्छा और जटिल रिश्तों की दुनिया में वापस लौटती है और इन चार अलग-अलग कहानियों में से एक में अभिषेक बनर्जी मुख्य भूमिका में नजर आते हैं. देबेंदु के रूप में अभिनेता की जोड़ी कोंकणा सेन शर्मा के साथ बनाई गई है. हालांकि ट्रेलर में किरदार के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आती, लेकिन इसमें अभिषेक की भूमिका की हल्की-फुल्की झलक जरूर देखने को मिलती है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ जाती है. यह 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई.

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