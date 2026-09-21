Dupahiya Season 2 Trailer: धड़कपुर बना मिर्जापुर, अकबर का बेटा बीरबल- भौकाली ज्ञान के साथ आया प्राइम वीडियो की दुपहिया सीजन 2 का ट्रेलर

Dupahiya Season 2 Trailer: प्राइम वीडियो ने प्राइम ओरिजिनल सीरीज ‘दुपहिया' सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. ट्रेलर धड़कपुर में आने वाली नई परेशानियों, उथल-पुथल भरे मोड़ों और मजेदार मुसीबतों की एक झलक पेश करता है, जो इस बार भी यहां के लोगों का पीछा छोड़ने वाली नहीं हैं. सोनम नायर के निर्देशन में बनी ‘दुपहिया' सीजन 2 को बॉम्बे फिल्म कार्टेल एलएलपी के बैनर तले सलोना बैंस जोशी और शुभ शिवदासानी ने बनाया और प्रोड्यूस किया है. वहीं, अविनाश द्विवेदी और चिराग गर्ग ने इस सीरीज को क्रिएट करने के साथ-साथ इसकी कहानी और पटकथा भी लिखी है. सीजन 1 की कहानी जहां खत्म हुई थी, सीजन 2 में वहीं से आगे बढ़ती है. इसमें गजराज राव, रेणुका शहाणे, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोड़ा, शिवानी रघुवंशी और यशपाल शर्मा प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे. इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ भी कलाकारों की इस फेहरिस्त में शामिल हो रहे हैं.

दुपहिया सीजन 2 का ट्रेलर

‘दुपहिया' सीजन 2 का ट्रेलर दर्शकों को एक बार फिर धड़कपुर ले जाता है, जिसे कभी भारत का इकलौता अपराध-मुक्त गांव माना जाता था. यहां भूगोल को भले ही खूब शोहरत मिल गई हो, लेकिन इस शोहरत की अपनी एक कीमत है. वहीं, बनवारी और उसका परिवार पहले से भी बड़े हंगामे के लिए तैयार नजर आ रहे हैं. बनवारी की बंजर जमीन पर एक नया मोबाइल टावर लगने से गांव में अफवाहों, अंधविश्वास और हंगामे का दौर शुरू हो जाता है. दूसरी ओर, रोशिनी अमावस के साथ मिलकर अपनी एसएससी परीक्षा की तैयारी पूरी करने के लिए वक्त से दौड़ लगा रही है. हर कदम पर नई मुश्किलें और उलझनें इन किरदारों का इंतजार कर रही हैं. ऐसे में क्या धड़कपुर इस बार भी इन सब परेशानियों के बीच खुद को संभाल पाएगा? यह जानने के लिए देखिए ‘दुपहिया' सीज़न 2, जो 1 अक्टूबर, 2026 से प्राइम वीडियो पर दस्तक देने जा रहा है.

दुपहिया सीजन 2 पर डायरेक्टर का नजरिया

‘दुपहिया' के नए सीजन के बारे में अपने विचार साझा करते हुए, सीरीज की निर्देशक सोनम नायर ने कहा, 'दुपहिया' मेरे दिल के बेहद करीब है और इसके पहले सीजन को दर्शकों तक पहुंचाने के बाद से अब तक का सफर बेहद रोमांचक रहा है. सीजन 1 को दर्शकों से मिला प्यार और इसके इर्द-गिर्द बना प्रशंसकों का जुड़ाव हमारे लिए बेहद उत्साह बढ़ाने वाला रहा है. मुझे पूरा भरोसा है कि सीजन 2 को भी दर्शकों का उतना ही प्यार और उत्साह मिलेगा. प्राइम वीडियो ने हमेशा रचनाकारों और नई, सच्ची और अलग तरह की कहानियां कहने के उनके जुनून का समर्थन किया है. एक बार फिर इस शानदार कलाकारों और क्रू के साथ काम करना बेहद संतोषजनक रहा, जिन्होंने इस बार भी अपनी बेहतरीन प्रतिभा का प्रदर्शन किया है.'

क्या है बनवारी झा का दर्द

‘दुपहिया' सीजन 2 में बनवारी झा के किरदार में वापसी कर रहे गजराज राव ने कहा, 'दुपहिया मेरे पसंदीदा प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है. इस सीरीज को खास बनाती है इसकी कहानी, जो भले ही एक छोटे और अपनी मिट्टी से जुड़े गांव में सेट है, लेकिन इसके किरदार, उनके रिश्ते और रोजमर्रा की परेशानियां हर किसी को अपनी-सी लगती हैं, चाहे आप किसी छोटे शहर में रहते हों, किसी बड़े महानगर में या फिर भारत से बाहर. सीजन 2 में पहले से ज्यादा हंगामा, कई नए ट्विस्ट और ढेर सारे सरप्राइज देखने को मिलेंगे. साथ ही, वही अपनापन और हास्य भी बरकरार रहेगा, जिससे पहले सीजन में दर्शक जुड़ गए थे. मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि 1 अक्टूबर को जब दुपहिया सीजन 2 का प्रीमियर प्राइम वीडियो पर होगा, तो दर्शक एक बार फिर धड़कपुर की दुनिया में लौटेंगे.'

पुष्पलता का क्या है कहना

पुष्पलता का किरदार निभा रहीं रेणुका शहाणे ने कहा, 'पहले सीज़न के साथ मेरा अनुभव बेहद खूबसूरत रहा था, इसलिए ‘दुपहिया' में पुष्पलता के रूप में दोबारा लौटना मेरे लिए काफी उत्साह भरा रहा. इस सीरीज की सबसे अच्छी बात मुझे यह लगती है कि यह रोजमर्रा के बेहद साधारण पलों में भी हास्य तलाश लेती है, जबकि इसके किरदार जमीन से जुड़े और बिल्कुल असली लगते हैं. सीजन 2 में नई चुनौतियों के साथ कहानी का दांव और भी बड़ा हो गया है, लेकिन धड़कपुर की असली जान यहां के लोग और उनका अपना अनोखा पागलपन आज भी पूरी तरह बरकरार है.'