विज्ञापन

46 साल पहले एक ही साल में दो फिल्मों से छा गए थे अमिताभ बच्चन, सिनेमाघरों से बड़े-बड़े एक्टर की कर डाली थी छुट्टी

1970 और 1980 के दशक में बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी को दर्शक बहुत पसंद करते थे. जब भी ये दोनों साथ नजर आते, उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देती थीं.

Read Time: 2 mins
Share
46 साल पहले एक ही साल में दो फिल्मों से छा गए थे अमिताभ बच्चन, सिनेमाघरों से बड़े-बड़े एक्टर की कर डाली थी छुट्टी
46 साल पहले एक ही साल में दो फिल्मों से छा गए थे अमिताभ बच्चन
नई दिल्ली:

1970 और 1980 के दशक में बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी को दर्शक बहुत पसंद करते थे. जब भी ये दोनों साथ नजर आते, उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देती थीं. अमिताभ बच्चन की जोड़ी कई अन्य अभिनेताओं के साथ भी हिट थी, लेकिन शशि कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री कुछ खास थी. साल 1979 में इन दोनों की दो फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा जादू चलाया कि रिकॉर्ड बन गए. आइए, जानते हैं उन दो फिल्मों के बारे में.

ये भी पढ़ें: OTT Release: इस हफ्ते रोमांस से लेकर थ्रिलर तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा सब, ये फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज

अमिताभ-शशि की 'सुहाग' 
30 अक्टूबर 1979 को रिलीज हुई फिल्म 'सुहाग' ने सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया. दर्शकों ने इस फिल्म को इतना प्यार दिया कि यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. यह एक एक्शन और ड्रामा से भरी फिल्म थी, जिसे मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में कादर खान, अमजद खान, रंजीत जैसे दमदार कलाकार थे, साथ ही रेखा और परवीन बाबी ने भी इसमें अपनी अदाकारी दिखाई. इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला.

'काला पत्थर' का जलवा 
उसी साल 9 अगस्त को अमिताभ और शशि की एक और फिल्म 'काला पत्थर' रिलीज हुई थी. इस फिल्म को भी दर्शकों ने खूब सराहा. यह एक्शन ड्रामा फिल्म चासनाला माइनिंग डिजास्टर की सच्ची घटना पर आधारित थी और इसे यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था.  

पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म  
'काला पत्थर' उस साल की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. यश चोपड़ा के साथ अमिताभ और शशि की यह चौथी फिल्म थी. इससे पहले ये तिकड़ी 1975 में 'दीवार', 1976 में 'कभी-कभी' और 1978 में 'त्रिशूल' जैसी शानदार फिल्मों में साथ काम कर चुकी थी. 1979 में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की लोकप्रियता इतनी थी कि कोई भी स्टार उनके सामने टिक नहीं पाया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Suhaag, Kaala Patthar, Suhaag 1979, Kaala Patthar 1979, Suhaag Box Office Collection
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com