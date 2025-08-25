OTT Release: इस हफ्ते रोमांस से लेकर थ्रिलर तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा सब, ये फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज

अगस्त के आखिरी हफ्ते में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल होने वाला है. ये आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है और इस हफ्ते क्या देखने को मिलने वाला है इसकी लिस्ट सामने आ चुकी है. इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई शानदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं. ओरिजिनल कंटेंट से लेकर सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद भी कई फिल्में रिलीज होंगी. कौन सी फिल्म और वेब सीरीज कब रिलीज होने वाली है उसकी डेट आज ही नोट कर लीजिए ताकि आपसे कोई मिस न हो. आइए आपको पूरी लिस्ट बताते हैं.

ये भी पढ़ें: इस फिल्म के लिए बना था इतना बड़ा सेट, 10 ट्रक भर बिका था कबाड़, डायरेक्टर ने सब कुछ लगा दिया था दांव पर



मेट्रो इन दिनों

अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनीं मल्टी स्टारर मेट्रो इन दिनों ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की है. फिल्म में सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर, अनुपम खेर, अली फजल, कोंकणा सेन शर्मा और पंकज त्रिपाठी अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. ये फिल्म 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.



सॉन्ग ऑफ पैराडाइज

सॉन्ग ऑफ पैराडाइज 29 अगस्त को प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है. इसमें उनके साथ सोनी राजदान भी अहम किरदार निभाती नजर आएंगी. इसमें कश्मीरी गायिका राज बेगम के साथ उन महिलाओं के बारे में दिखाया गया है जिन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़ने का साहस रखा.



थंडरबोल्ट्स

मार्वल यूनिवर्स की फिल्म थंडरबोल्ट्स सिनेमाघरों में अप्रैल 2025 में रिलीज हुई थी. सिनेमाघरों में जबरदस्त कमाई करने के बाद अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. थंडरबोल्ट्स 27 अगस्त को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी.



द थर्सडे मर्डर क्लब

ये सीरीज रिचर्ड ओस्मान के नॉवेल पर आधारित है. इस सीरीज में चार सदस्यों की कहानी दिखाई गई है जो सालों से काल्पनिक हत्याओं के बारे में पढ़ने और उन्हें सुलझाने के बाद खुद को एक असली हत्या के रहस्य में फंस जाते हैं. ये सीरीज 28 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.



माई डैड फ्रेंड जो

ये आपको खूब हंसाने वाली है. ये एक डार्क कॉमेडी ड्रामा है जिसमें अफगान वॉर के एक सैनिक की कहानी दिखाई गई है. जो एक डिसऑर्डर से जूझ रहा है. इसे आप 28 अगस्त को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.