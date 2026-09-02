दीपिका पादुकोण और द एकेडमी: ऑस्कर स्टेज से आइकॉनिक किरदारों तक, यादगार रहा सफर

दीपिका पादुकोण और द एकेडमी के बीच पिछले कई सालों में कई यादगार पल देखने को मिले हैं और यह कनेक्शन सिर्फ एक ऑस्कर अपीयरेंस तक सीमित नहीं रहा है. द एकेडमी ने जहां समय-समय पर दीपिका के कुछ सबसे आइकॉनिक काम को फिर से याद किया है, वहीं दीपिका खुद भी ऑस्कर के मंच पर खास जगह बना चुकी हैं. हाल ही में एकेडमी ने ‘ये जवानी है दीवानी' की नैना तलवार को फिर से याद किया, जिससे फैंस को दीपिका के सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक को दोबारा याद करने का मौका मिला. आइए एक नजर डालते हैं उन खास पलों पर, जिन्होंने इस जुड़ाव को इतना खास बनाया है.

नैना की वापसी- द एकेडमी ने फिर याद किया दीपिका का पसंदीदा किरदार

‘ये जवानी है दीवानी' की रिलीज के एक दशक से ज्यादा समय बाद दीपिका पादुकोण की नैना तलवार एक बार फिर सुर्खियों में आ गईं, इस बार द एकेडमी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर. द एकेडमी ने अयान मुखर्जी की 2013 में आई फिल्म का एक सीन शेयर किया, जिसमें रणबीर कपूर के निभाए बनी के साथ नैना नजर आती हैं. इस सीन में नैना बनी को याद दिलाती हैं कि आगे क्या होगा इसकी चिंता करने के बजाय सामने मौजूद पल को जीना चाहिए.

एक ऐसे किरदार के लिए यह बिल्कुल सही चुनाव था, जिसे फिल्म रिलीज होने के इतने सालों बाद भी दर्शकों का खूब प्यार मिलता है. शर्मीली और शांत लड़की से लेकर जिंदगी को खुलकर जीना सीखने तक नैना का सफर ही एक बड़ी वजह है कि यह किरदार आज भी लोगों से जुड़ा हुआ है.

जब द एकेडमी को पसंद आई ‘दीवानी मस्तानी'

द एकेडमी ने दीपिका की सबसे यादगार ऑन-स्क्रीन परफॉर्मेंस में से एक पर भी ध्यान दिया. संजय लीला भंसाली की ‘बाजीराव मस्तानी' की दीवानी मस्तानी. द एकेडमी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर दीपिका के गाने पर परफॉर्म करने का एक क्लिप शेयर किया. यह पल जल्द ही फिल्म और दीपिका की परफॉर्मेंस के फैंस के लिए सेलिब्रेशन बन गया. ‘बाजीराव मस्तानी' के सिनेमाघरों में आने के करीब एक दशक बाद भी इसकी सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंस को ऑस्कर देने वाली संस्था ने दोबारा याद किया.

ऑस्कर में दीपिका ने संभाली कमान

द एकेडमी की सोशल मीडिया ट्रिब्यूट्स से पहले ही दीपिका इसके सबसे बड़े मंच पर अपनी जगह बना चुकी थीं. 95वें एकेडमी अवॉर्ड्स में दीपिका को प्रेजेंटर्स में शामिल किया गया था और उन्होंने ‘RRR' के गाने ‘नाटू नाटू' की परफॉर्मेंस को इंट्रोड्यूस किया. इसके बाद इस गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अपने नाम किया. दीपिका के लिए यह पल उनके सबसे बड़े ग्लोबल माइलस्टोन्स में से एक बन गया, जहां उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े फिल्म मंचों में से एक पर भारतीय सिनेमा को रिप्रेजेंट किया.

ऑस्कर स्टेज से एकेडमी म्यूजियम गाला तक- पहली भारतीय एक्टर

दीपिका ने लॉस एंजेलिस में आयोजित एकेडमी म्यूजियम गाला में भी हिस्सा लिया और इस इवेंट में इनवाइट होने वाली पहली भारतीय एक्टर बनीं. इस गाला में इंटरनेशनल सिनेमा और एंटरटेनमेंट की दुनिया के कई बड़े नाम शामिल हुए थे. एकेडमी से जुड़े इस बड़े इवेंट में दीपिका की मौजूदगी उनके ग्लोबल सफर का एक और खास पड़ाव रही. दीपिका पादुकोण और द एकेडमी के बीच की बॉन्डिंग की खास बात यह है कि यह सिर्फ एक अपीयरेंस तक सीमित नहीं रही है.

मस्तानी से नैना तक, एक आइकॉनिक परफॉर्मेंस से लेकर आइकॉनिक किरदार तक और इंस्टाग्राम पेज से ऑस्कर के मंच तक, द एकेडमी के साथ दीपिका का सफर फैंस को याद रखने के लिए कई खास पल दे चुका है.

दो बड़ी फिल्में रिलीज के लिए तैयार

दीपिका पादुकोण की दो बड़ी फिल्में लाइनअप में हैं, जिसमें शाहरुख खान के साथ ‘किंग' और अल्लू अर्जुन के साथ ‘राका'. दोनों ही फिल्में उनकी सबसे ज्यादा चर्चित अपकमिंग रिलीज में शामिल हैं और इनमें भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे बड़े सितारे एक साथ नजर आएंगे.

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