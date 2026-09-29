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2001 की वो रोमांटिक फिल्म जिसका अब तक नहीं आया कोई तोड़, सुनिधि-केके-सोनू ने मोहब्बत से लेकर ब्रेकअप तक के गाए 12 गाने, 12 के बारह सुपरहिट

2001 में थिएटर में फ्लॉप रही ‘रहना है तेरे दिल में’ को टीवी ने कल्ट बना दिया. माधवन-दीया की लव स्टोरी के साथ इसके गाने ऐसे छाए कि प्यार से लेकर ब्रेकअप तक आज भी हर मूड में सुनाई देते हैं.

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2001 की वो रोमांटिक फिल्म जिसका अब तक नहीं आया कोई तोड़, सुनिधि-केके-सोनू ने मोहब्बत से लेकर ब्रेकअप तक के गाए 12 गाने, 12 के बारह सुपरहिट
2001 की ये फिल्म बनी कल्ट क्लासिक, 12 गाने सुपरहिट

2001 में रिलीज हुई ‘रहना है तेरे दिल में' को सिनेमाघरों में वह सफलता नहीं मिली, जिसकी उम्मीद की जा रही थी. लेकिन टीवी पर बार-बार टेलीकास्ट के बाद इस फिल्म ने धीरे-धीरे युवाओं के बीच अपनी अलग जगह बना ली. आर. माधवन, दीया मिर्जा और सैफ अली खान की इस रोमांटिक कहानी को आज एक कल्ट फिल्म के तौर पर याद किया जाता है. फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका संगीत रहा, जिसमें प्यार, रोमांस, दोस्ती और टूटे दिल तक के अलग-अलग रंग सुनने को मिले. सोनू निगम, केके, शान, सुनिधि चौहान और बॉम्बे जयश्री जैसी आवाजों ने इन गानों को खास बना दिया. 

रिलीज के वक्त नहीं चला जादू, टीवी पर मिली नई जिंदगी

‘रहना है तेरे दिल में' का निर्देशन गौतम वासुदेव मेनन ने किया था और यह उनकी ही तमिल फिल्म ‘मिन्नाले' का हिंदी रीमेक थी. आर. माधवन ने दोनों फिल्मों में मुख्य किरदार निभाया. हिंदी फिल्म में दीया मिर्जा और सैफ अली खान भी अहम भूमिकाओं में थे. दीया मिर्जा की यह डेब्यू फिल्म थी, जबकि माधवन का यह आधिकारिक हिंदी डेब्यू माना जाता है. 

फिल्म 18 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कमजोर रहा. आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने भारत में 5.52 करोड़ रुपये नेट और दुनियाभर में करीब 8.61 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया और इसे ‘फ्लॉप' का दर्जा दिया गया. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. टेलीविजन पर बार-बार दिखाई जाने के बाद फिल्म को नया दर्शक वर्ग मिला और धीरे-धीरे यह युवाओं की पसंदीदा फिल्मों में शामिल हो गई. 

12 गानों में प्यार, इश्क और जुदाई के अलग-अलग रंग

फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी हैरिस जयराज के पास थी और ज्यादातर गाने समीर ने लिखे थे. आधिकारिक म्यूजिक लिस्टिंग में 12 गानों का एल्बम दर्ज है. इसमें ‘जरा जरा', ‘सच कह रहा है दीवाना', ‘दिलको तुमसे प्यार हुआ', ‘रहना है तेरे दिल में', ‘बोलो बोलो', ‘ओह मामा मामा', ‘कैसे मैं कहूं तुझसे' जैसे गाने शामिल हैं. केके की आवाज में ‘सच कह रहा है दीवाना' फिल्म के दर्द और टूटे रिश्ते वाले हिस्से को आवाज देता है, तो बॉम्बे जयश्री का ‘जरा जरा' रोमांस का अलग एहसास कराता है. सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने टाइटल ट्रैक को आवाज दी. वहीं शान और सुनिधि चौहान की आवाज में ‘तुझे देखा जबसे' भी एल्बम का हिस्सा था. 

आज भी क्यों याद है माधवन और दीया की ये प्रेम कहानी?

फिल्म की कहानी, कलाकारों की केमिस्ट्री और सबसे बढ़कर इसके संगीत ने इसे समय के साथ अलग पहचान दी. माधवन के ‘मैडी' और दीया मिर्जा की ‘रीना' को दर्शकों ने लंबे समय तक याद रखा. फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प ट्रिविया यह भी है कि माधवन असल जिंदगी में शाकाहारी हैं, इसलिए फिल्म में चिकन खाने वाले सीन के लिए असल में पनीर का इस्तेमाल किया गया था. 

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समय के साथ फिल्म के गाने शादी, कॉलेज रोमांस, ब्रेकअप और सोशल मीडिया पोस्ट तक का हिस्सा बन गए. 2024 में फिल्म दोबारा सिनेमाघरों में भी रिलीज हुई और इसकी पुरानी लोकप्रियता फिर चर्चा में आई. यही वजह है कि जो फिल्म 2001 में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, वही आज 2000s की सबसे यादगार रोमांटिक फिल्मों में गिनी जाती है.

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