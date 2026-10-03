ये हैं बॉलीवुड की 7 सबसे लंबी एक्ट्रेसेस, किसी की हाइट 5 फीट 9 तो कोई 5 फीट 10 इंच, नंबर 4 वाली को देख हीरो ने मांग लिया था स्टूल

बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस की खूबसूरती और एक्टिंग की तो हमेशा चर्चा होती है, लेकिन कुछ अभिनेत्रियां अपनी लंबी कद-काठी की वजह से भी खास पहचान रखती हैं. फिल्मों से लेकर रेड कार्पेट और फैशन शो तक, इनका लंबा कद अक्सर लोगों का ध्यान खींचता है. दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई अभिनेत्रियों ने फिल्मों में आने से पहले मॉडलिंग की दुनिया में भी नाम कमाया. ऐसे में आज हम आपको बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका नाम हिंदी सिनेमा की सबसे लंबी अभिनेत्रियों में लिया जाता है. इनकी हाइट इतनी अच्छी है कि कभी-कभी हीरो को भी इनके साथ काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

नरगिस फाखरी- 5 फीट 9.5 इंच

‘रॉकस्टार' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली नरगिस फाखरी भी लंबी अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल हैं. रिपोर्ट्स में उनकी लंबाई 5 फीट 9.5 इंच बताई है. मॉडलिंग बैकग्राउंड की वजह से उनका लंबा और ग्लैमरस लुक शुरुआत से ही चर्चा में रहा.

दीपिका पादुकोण- 5 फीट 9 इंच

दीपिका पादुकोण की लंबाई करीब 5 फीट 9 इंच रिपोर्ट की जाती है. ‘ओम शांति ओम' से डेब्यू करने के बाद उन्होंने ‘चेन्नई एक्सप्रेस', ‘पीकू', ‘बाजीराव मस्तानी' और ‘पद्मावत' जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई. लंबी हाइट और मॉडलिंग बैकग्राउंड उनके लुक की खासियत रहे हैं.

अनुष्का शर्मा- 5 फीट 9 इंच

अनुष्का शर्मा की गिनती भी बॉलीवुड की लंबी अभिनेत्रियों में होती है. उनकी रिपोर्टेड हाइट करीब 5 फीट 9 इंच है. उन्होंने ‘रब ने बना दी जोड़ी' से एक्टिंग करियर शुरू किया था. इसके बाद ‘बैंड बाजा बारात', ‘जब तक है जान', ‘पीके' और ‘सुल्तान' जैसी फिल्मों में नजर आईं.

सुष्मिता सेन- 5 फीट 9 इंच

सुष्मिता सेन की लंबाई उनकी पर्सनैलिटी की शुरुआत से ही खासियत रही है. रिपोर्ट्स में उनकी हाइट करीब 5 फीट 9 इंच बताई जाती है. 1994 में मिस यूनिवर्स बनने के बाद उन्होंने फिल्मों का रुख किया और ‘बीवी नंबर 1', ‘मैं हूं ना' और ‘मैंने प्यार क्यों किया' जैसी फिल्मों में काम किया. कहते हैं कि सुष्मिता की हाइट की वजह से एक बार सलमान खान को फिल्म के एक सीन की शूटिंग के लिए स्टूल का इस्तेमाल करना पड़ा था.

कृति सेनन- 5 फीट 10 इंच

कृति सेनन बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में हैं जिनकी लंबाई पर्दे पर साफ नजर आती है. रिपोर्ट्स में उनकी हाइट करीब 5 फीट 10 इंच बताई गई है. ‘हीरोपंती' से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली कृति ने ‘मिमी', ‘बरेली की बर्फी' और ‘भेड़िया' जैसी फिल्मों में काम किया है. उनकी लंबी कद-काठी मॉडलिंग के दिनों से ही उनकी पहचान का हिस्सा रही है.

कैटरीना कैफ- 5 फीट 8.5 इंच

कैटरीना कैफ की लंबाई करीब 5 फीट 8.5 इंच बताई जाती है. ‘बूम' से बॉलीवुड में शुरुआत करने के बाद उन्होंने ‘नमस्ते लंदन', ‘सिंह इज किंग', ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा', ‘एक था टाइगर' और ‘धूम 3' जैसी फिल्मों में काम किया. उनकी लंबी कद-काठी और डांसिंग स्टाइल उनकी स्क्रीन पर्सनैलिटी का हिस्सा रहे हैं.

सोनम कपूर- 5 फीट 8 इंच

सोनम कपूर भी बॉलीवुड की लंबी अभिनेत्रियों में शामिल हैं. सोनम की हाइट करीब 5 फीट 8 इंच है. ‘सांवरिया' से करियर शुरू करने वाली सोनम ने ‘नीरजा', ‘रांझणा', ‘खूबसूरत' और ‘वीरे दी वेडिंग' जैसी फिल्मों में काम किया है. फैशन और स्टाइल के मामले में भी उनका नाम बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्रियों में लिया जाता है.

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