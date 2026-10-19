पटना के अटल पथ पर कई लोगों को स्कॉर्पियों ने रौंद दिया, हवा में उछलकर पलटी, एक की मौत

बिहार की राजधानी पटना में अटल पथ पर कल रात हुए हादसे में कम से कम एक लोगों की मौत हुई है जबकि 8 लोग घायल हुए हैं. दुर्घटना इतना खतरनाक था कि 200 मीटर तक स्कॉर्पियो ने लोगों को टक्कर मारी. गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ दूर जाने के बाद कार भी पलट गई. लोगों ने घायलों को तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया. घटना में घायल सभी बच्चे हैं, जिनकी उम्र 15 वर्ष के आसपास है. घायलों में रणवीर कुमार, मोहित कुमार, दीपक, पीयूष, अमरजीत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो हवा में उछलते हुए 80 मीटर दूर जाकर गिरी. घटना के वायरल वीडियो में लोग सड़क पर तड़पते दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि गाड़ी किसी जेडीयू नेता की है. घायलों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक ने भागने की कोशिश की लेकिन तेज रफ्तार के कारण कार पलट गई.

ये घटना पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र की है. इस घटना के बाद दुर्घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. घायलों में ज्यादातर युवा हैं. ये सभी मेला देखने के लिए गए तभी दुर्घटना के शिकार हुए हैं. बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि इस घटना में 7 लोग घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की जान भी गई है. उन्होंने कहा कि घटना के बाद फरार लोगों को पुलिस खोज रही है. जो भी इस घटना में शामिल होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी. उन्होंने बताया कि तड़के तीन बजे अटल पथ पर ये दुर्घटना हुई है.

