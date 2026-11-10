40 KM तक का माइलेज, प्रीमियम फीचर्स से लैस, बाइक के खर्च में चलने वाली टॉप कारें

भारत में पेट्रोल की कीमतें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं. यही वजह है कि अब बहुत से कार खरीदार अपनी रोजमर्रा की रनिंग कॉस्ट को कम करने के लिए हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं. भारतीय बाजार में इस समय Maruti Suzuki, Toyota, Honda, Renault और MG जैसी बड़ी कंपनियां कई बेहतरीन हाइब्रिड कारें और SUV बेच रही हैं. अगर आप भी अपने लिए एक ऐसी नई हाइब्रिड गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं जो आपको बेहतरीन माइलेज दे, तो ये लिस्ट आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है.

MG Hector Tomahawk PHEV: माइलेज के मामले में सबसे आगे

भारत में इस समय सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली हाइब्रिड गाड़ी MG Hector Tomahawk PHEV है. ये SUV एक प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) पावरट्रेन के साथ आती है, जिसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन को एक इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5 kWh के बड़े बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है. कंपनी का दावा है कि ये गाड़ी 40 kmpl से ज्यादा का कंबाइंड माइलेज देती है.

इसके अलावा, ये कार केवल बैटरी पावर पर 115 किमी से ज्यादा चल सकती है और पेट्रोल व बैटरी दोनों मिलाकर इसकी कुल रेंज 1,100 किमी से अधिक है. इसमें Dedicated Hybrid Transmission गियरबॉक्स मिलता है. ये Pure EV, Series Hybrid, Parallel Hybrid और Engine Direct जैसे चार ड्राइविंग मोड्स को सपोर्ट करती है. चार्जिंग के लिए इसमें 25 kW तक की डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है.

Renault Duster Strong Hybrid: 29 kmpl का माइलेज का दावा

हमारी इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर Renault Duster Strong Hybrid है, जो 29 kmpl के बेहद शानदार माइलेज का दावा करती है. ये इस लिस्ट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड SUV है. इसके इंजन की बात करें तो डस्टर में 1.8-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और 1.4 kWh के बैटरी पैक के साथ मिलकर काम करता है.

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ये पूरा सिस्टम मिलकर 160 PS की पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी का दावा है कि शहर की ड्राइविंग कंडीशन में ये कार 80 प्रतिशत तक केवल इलेक्ट्रिक पावर पर चल सकती है, जिससे पेट्रोल की भारी बचत होती है. फुल टैंक ईंधन होने पर इसकी कुल ड्राइविंग रेंज 1,400 किमी से भी ज्यादा है.

Maruti Suzuki Victoris Strong Hybrid: मारुति का बड़ा दांव

तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी की SUV Maruti Suzuki Victoris Strong Hybrid आती है, जिसे 28.65 kmpl का ARAI-सर्टिफाइड माइलेज मिला है. मैकेनिकल रूप से इस कार में 1.5-लीटर का तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे एक इलेक्ट्रिक मोटर और e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इसका स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम गाड़ी को कुछ खास ड्राइविंग कंडीशन में पूरी तरह से केवल बैटरी पावर पर चलाने में मदद करता है. इस मॉडल के अलावा Victoris बाजार में सामान्य पेट्रोल और फैक्ट्री-फिटेड CNG के ऑप्शन्स में भी बिकती है, लेकिन इसके स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन में ही पूरी सीरीज का सबसे ज्यादा माइलेज मिलता है.

Maruti Suzuki Grand Vitara Strong Hybrid: खुद चार्ज होने वाली इंटेलिजेंट कार

इस लिस्ट की चौथी सबसे किफायती SUV Maruti Suzuki Grand Vitara Strong Hybrid है, जो 27.97 kmpl के माइलेज का दावा करती है. इस गाड़ी में भी Victoris वाला ही 1.5-लीटर का तीन-सिलेंडर एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल इंजन, एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक छोटा बैटरी पैक मिलता है. इस इंजन को e-CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है.

इस गाड़ी की सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये कम स्पीड होने पर पूरी तरह से केवल बैटरी पावर पर चलती है. इसकी बैटरी कार के पेट्रोल इंजन और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की मदद से खुद-ब-खुद चार्ज होती रहती है, जिसका मतलब है कि कार मालिक को इसे बाहर से प्लग लगाकर चार्ज करने की कोई झंझट नहीं होती है.

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