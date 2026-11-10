पेट्रोल-गियर का झंझट ही खत्म! सबसे सस्ती ऑटोमैटिक डीजल SUV, ऑन-रोड कीमत देख कर लेंगे बुक

भारतीय कार बाजार में आज भी बहुत से SUV खरीदार डीजल गाड़ियों को उनके दमदार लो-एंड टॉर्क और किफायती रनिंग कॉस्ट के कारण बेहद पसंद करते हैं. इसके अलावा, डीजल इंजन के साथ आपको पेट्रोल कारों की तरह एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से इंजन को होने वाले नुकसान की भी कोई चिंता नहीं रहती है. यही वजह है कि शहर के भारी ट्रैफिक और भीड़भाड़ वाले रास्तों पर चलने के लिए एक डीजल ऑटोमैटिक कार खरीदना सबसे समझदारी भरा फैसला माना जाता है. अगर आप भी अपने लिए एक बजट-फ्रेंडली डीजल ऑटोमैटिक SUV घर लाने की सोच रहे हैं, तो बाजार में मौजूद 3 सबसे सस्ते ऑप्शन्स के बारे में बताते हैं.

Kia Sonet HTE(O): देश की सबसे सस्ती डीजल ऑटोमैटिक SUV

कीमत: 11.92 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई)

Kia Sonet इस समय पूरे देश की सबसे सस्ती डीजल ऑटोमैटिक SUV है. इस कार में कंपनी ने 1.5-लीटर का डीजल इंजन दिया है जो 114 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और इसे 6-स्पीड टॉर्क कंवर्टर ऑटोमैटिक (AT) गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. Kia ने एक प्रॉपर और स्मूथ टॉर्क कंवर्टर गियरबॉक्स देने के बावजूद इसकी कीमत को बेहद कंपीटिटव और कम रखा है. यही इंजन और गियरबॉक्स आपको हुंडई वेन्यू में भी मिलता है, लेकिन Sonet का ये ऑटोमैटिक वेरिएंट वेन्यू के सबसे सस्ते ऑटोमैटिक मॉडल से भी लगभग 2.5 लाख रुपये से ज्यादा सस्ता बैठता है.

चूंकि ये नीचे से दूसरा वेरिएंट है, इसलिए आपको इसमें बहुत ज्यादा लग्जरी फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे. Sonet HTE(O) में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ, पीछे के दरवाजों के लिए सनशेड्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, छह एयरबैग्स, चारों पावर विंडोज, LED DRL और रियर एसी वेंट्स जैसे सभी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं. हालांकि, इस वेरिएंट में आपको कोई भी टचस्क्रीन या म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, जो कि इसकी एक बड़ी कमी है और इसे आपको बाहर से ही लगवाना होगा.

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Tata Nexon Pure Plus: सुरक्षा के साथ ऑटोमैटिक का आराम

कीमत: 13.15 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई)

माइलेज और वैल्यू-फॉर-मनी लिस्ट में Tata Nexon का नाम होना कोई हैरानी की बात नहीं है. अपने ढेरों इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन्स के कारण ही ये भारत की सबसे पसंदीदा गाड़ियों में से एक है. इसका Pure Plus वेरिएंट सबसे किफायती मॉडल है जिसके साथ आप Nexon को डीजल-ऑटोमैटिक अवतार में खरीद सकते हैं. इस कार में 1.5-लीटर का डीजल इंजन (113 bhp और 260 Nm टॉर्क) मिलता है. हालांकि, इस लिस्ट में मौजूद दूसरी दो कारों के मुकाबले Nexon में आपको रिफाइंड टॉर्क कंवर्टर के बजाय थोड़ा बेसिक 6-स्पीड AMT गियरबॉक्स मिलता है.

एक बजट वेरिएंट होने के बावजूद Tata ने इसमें काफी अच्छे फीचर्स दिए हैं. इस वेरिएंट में ग्राहकों को 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, छह एयरबैग्स, रियर एसी वेंट्स, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो व ऐपल कारप्ले और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs जैसी सभी जरूरी खूबियां मिल जाती हैं. अगर आप अपने बजट को लगभग 59 हजार और बढ़ा सकते हैं, तो आप इसके सनरूफ वाले वेरिएंट को भी चुन सकते हैं.

Hyundai Venue HX5: टेक-लोडेड और दमदार परफॉर्मेंस

कीमत: ₹4.43 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई)

हमारी इस लिस्ट में तीसरा सबसे बजट फ्रेंडली ऑप्शन हुंडई की पॉपुलर SUV Hyundai Venue का HX5 वेरिएंट है. इस कार में भी आपको Sonet वाला ही दमदार 1.5-लीटर डीजल इंजन (114 bhp और 250 Nm) मिलता है. इसे बेहद स्मूथ 6-स्पीड टॉर्क कंवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. ये इंजन शानदार लो-एंड टॉर्क देने के साथ-साथ 17.9 किमी प्रति लीटर के बेहतरीन माइलेज का दावा करता है.

फीचर्स के मामले में Venue का ये वेरिएंट आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा. 14.43 लाख की ऑन-रोड कीमत पर ये कार रिवर्स पार्किंग कैमरा, सुरक्षा के लिए छह एयरबैग्स, 10.25-इंच की बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटो-फोल्ड होने वाले इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, क्रूज कंट्रोल और रियर एसी वेंट्स जैसे कमाल के फीचर्स की एक बहुत लंबी लिस्ट ऑफर करती है.

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