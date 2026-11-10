बिजली कटने पर भी जगमगाता रहेगा घर, ये कारें बन जाती हैं इनवर्टर, Nexon से Creta तक शामिल

Tata Curvv EV

MG की EV कारें

MG Windsor EV Pro के लॉन्ग-रेंज वर्जन Windsor Pro के सबसे टॉप-एंड वेरिएंट Essence Pro में V2L फीचर दिया गया है. इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 19.15 लाख है. इसका V2L सेटअप एक बाहरी एडॉप्टर की मदद से 3.0 kVA / 3.0 kW तक की पावर आउटपुट देता है. इसकी मदद से आप कैंपिंग के दौरान इंडक्शन कुकटॉप, लाइट्स या घर पर लैपटॉप जैसे जरूरी गैजेट्स को आसानी से चार्ज और चला सकते हैं. इसका 52.9 kWh का बड़ा बैटरी पैक इसे आउटडोर पावर बैंक की तरह यूजफुल बनाता है.

दूसरी कार MG Tomahawk EV है. ब्रिटिश ब्रांड एमजी (MG) की अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUV Tomahawk EV की सबसे बड़ी यूएसपी इसका व्हीकल-टू-होम (V2H) चार्जिंग फीचर है. कंपनी का दावा है कि ये कार बिजली जाने पर आपके पूरे घर के मेन सर्किट को पावर देने में पूरी तरह सक्षम है. ये टेक्नोलॉजी इसके सबसे महंगे और टॉप-एंड Essence वेरिएंट्स (6-सीटर और 7-सीटर) में ही मिलती है, जो 69.2 kWh की बड़ी लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी से लैस है. रेगुलर V2L जहां केवल एक-एक उपकरण को सीधे पावर देने के लिए होता है, वहीं V2H तकनीक को आपके घर के मेन बिजली ग्रिड और इन्वर्टर लाइन से सीधे कनेक्ट किया जा सकता है, जिससे बिजली कटते ही ये पूरे घर की लाइट्स और पंखों को एक साथ ऑन कर देती है.

Hyundai Creta Electric

भारतीय बाजार के लिए हुंडई मोटर्स की ये पहली मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार है, जिसमें V2L तकनीक को इसके मिड और टॉप वेरिएंट्स में शामिल किया गया है. इसके 42kWh बैटरी वाले Premium वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख है. वहीं इसके सबसे टॉप-एंड Excellence LR वेरिएंट में 51.4 kWh की बड़ी बैटरी मिलती है, जिसकी कीमत लगभग 25.22 लाख रुपये है.

Kia की EV कारें

इसके अलावा Kia Syros EV के साथ भी आप जा सकते हैं. इसके केवल सबसे टॉप-स्पेक X-Line ER वेरिएंट में ही V2L की सुविधा दी गई है. इस वेरिएंट में 51.4 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख रखी गई है. हालांकि, इसका V2L पोर्ट कार के अंदर दिया गया है, इसलिए ये पूरे घर को पावर देने के बजाय पर्सनल डिवाइसेज को चार्ज करने के लिए ज्यादा उपयोगी है.

Kia Carens Clavis EV भी इस एडवांस तकनीक से लैस है. हालांकि, ये कार केवल 51.4kWh की सिंगल बैटरी के साथ आती है, जिसके HTX Plus ER, GTX Plus ER और X-Line ER वेरिएंट्स में V2L का सपोर्ट मिलता है. इनकी एक्स-शोरूम कीमतें 24.54 लाख से शुरू होकर 25 लाख तक जाती हैं. इसके हायर वेरिएंट्स में केबिन के अंदर और बाहर (इंटरनल और एक्सटर्नल) दोनों ही तरह के V2L पोर्ट्स दिए गए हैं.

V2L टेक्नोलॉजी कैसे करती है काम?

आसान शब्दों में समझें तो व्हीकल-टू-लोड (V2L) एक ऐसी चार्जिंग तकनीक है जो किसी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में स्टोर की गई बिजली का इस्तेमाल बाहरी इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेज को चलाने के लिए करने की अपरमिशन देती है. सामान्य तौर पर कार की बैटरी केवल कार की मोटर को पावर देती है, लेकिन V2L इनेबल्ड कारों में इस पावर को आप घर के कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

ये सिस्टम कार की बैटरी से मिलने वाले डायरेक्ट करंट (DC) को अल्टरनेटिंग करंट (AC) में बदल देता है, जो कि हमारे घरों में आने वाली सामान्य बिजली होती है. यूजर कार के खास पोर्ट या एक बाहरी एडॉप्टर की मदद से अपने एप्लायंसेज को सीधे कनेक्ट कर सकते हैं.

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