होटल जैसी लग्जरी, पानी में भी दौड़ने वाली SUV, अनंत सिंह दामाद को देंगे ये खास कार, जानें खासियत

बिहार के जाने-माने बाहुबली नेता और विधायक अनंत सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं. उनकी बेटी की शादी होने वाली है. इस शादी का आयोजन वे बड़े स्तर पर कर रहे हैं. चर्चा उनके द्वारा दिए जाने वाले एक बेहद कीमती और लग्जरी तोहफे की भी हो रही है. रिपोर्ट के अनुसार, 25 नवंबर 2026 को उनकी बेटी शिवांगी की शादी ऋषिकेश कुमार से होने जा रही है. ऋषिकेश मूल रूप से पटना के पास बिहटा के रहने वाले हैं.

अपनी बेटी की शादी को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए अनंत सिंह ने अपने होने वाले दामाद को एक शानदार Land Rover Defender गिफ्ट करने का फैसला किया है, जिसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपये है. ये बेहद लग्जरी SUV पटना में उनके आवास पर पहुंच चुकी है. आइए, आपको देश की सबसे चर्चित और दमदार SUV Land Rover Defender की खूबियों के बारे में बताते हैं, जो इसको बेहद खास बनाती है.

Land Rover Defender की खासयित

Land Rover Defender सिर्फ देखने में ही मस्कुलर नहीं है, बल्कि इसका इंजन भी उतना ही पावरफुल है. इसमें 4.4-लीटर का V8 supercharged पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 626 bhp की पावर और 750 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बड़े इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) सिस्टम के साथ जोड़ा गया है. इस गाड़ी का वजन लगभग 3,230 किलोग्राम है, लेकिन इतनी भारी-भरकम होने के बावजूद ये महज 4 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 210 किमी प्रति घंटा है.

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दमदार लुक और 3 फीट गहरे पानी में चलने की क्षमता

Land Rover Defender पूरी दुनिया में अपने क्लासिक और बॉक्सी डिजाइन के लिए जानी जाती है. इसका मोनोकॉक चेसिस बेहद मजबूत है, जो किसी भी तरह के खराब रास्तों या कठिन ऑफ-रोड रास्तों के झटकों को आसानी से झेल सकता है. लुक की बात करें तो इसमें गोल सिग्नेचर मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स, मस्कुलर बंपर और 20-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये लग्जरी SUV बिना बंद हुए लगभग 900 mm (करीब 3 फीट) गहरे पानी को आसानी से पार कर सकती है, जो इसे बाढ़ या जलभराव वाले रास्तों का भी राजा बनाती है.

5-स्टार होटल जैसा केबिन और फीचर्स

इस SUV के अंदर कदम रखते ही आपको किसी 5-स्टार होटल जैसा लग्जरी एहसास होता है. इसका केबिन 11.4-इंच के बड़े Pivi Pro टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से लैस है, जो वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है. सफर को आरामदायक बनाने के लिए इसमें 14-वे एडजस्टेबल, हीटेड और वेंटिलेटेड लेदर सीटें दी गई हैं. इसके अलावा, केबिन में कमाल के म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए 14 स्पीकर्स वाला 700-वाट का Meridian 3D surround साउंड सिस्टम मिलता है.

यह गाड़ी दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑफ-रोड व्हीकल्स में से एक मानी जाती है. इसमें Terrain Response 2 सिस्टम मिलता है, जो मिट्टी, रेत, बर्फ या चट्टानी रास्तों के हिसाब से गाड़ी की राइड हाइट, सस्पेंशन और ग्रिप को खुद-ब-खुद एडजस्ट कर लेता है. इसका एडाप्टिव एयर सस्पेंशन जरूरत पड़ने पर गाड़ी के ग्राउंड क्लीयरेंस को बढ़ाकर 291 mm तक कर सकता है, जिससे ये ऊंचे से ऊंचे पत्थरों के ऊपर से भी आसानी से निकल जाती है.

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