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Taurus Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: नया आइडिया कर सकता है आकर्षित, जोखिम वाले निवेश से बचें

Taurus Horoscope Today 13 September 2026, Vrishabh Rashifal: किसी विचार को वास्तविक रूप देने की इच्छा मजबूत हो सकती. व्यवसाय में कोई नया आइडिया आकर्षित कर सकता है. आपकी कल्पनाशक्ति सक्रिय रहेगी. कोई शौक लंबे समय से रुका है तो उसे दोबारा शुरू करने का मन बन सकता है. रचनात्मक गतिविधि में समय देना मन को हल्का कर सकता है.

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Taurus Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: नया आइडिया कर सकता है आकर्षित, जोखिम वाले निवेश से बचें
Taurus Aaj Ka Rashifal 13 September 2026 | Vrishabh Horoscope Today
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Taurus Horoscope Today 13 September 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में रहेगा. कल भी यही भाव सक्रिय था, इसलिए आज केवल प्रेम, संतान या शिक्षा जैसे सामान्य विषयों तक फलित को सीमित करने के बजाय पंचम भाव की निर्णय क्षमता और रचनात्मक सोच पर विशेष ध्यान देना आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण रहेगा. किसी विचार को वास्तविक रूप देने की इच्छा मजबूत हो सकती है, लेकिन भावनात्मक उत्साह और व्यावहारिक क्षमता के बीच संतुलन रखना जरूरी होगा.

विद्यार्थियों के लिए आज रटने की अपेक्षा समझकर पढ़ने का दिन है. यदि कोई विषय बार-बार कठिन लग रहा है तो पढ़ने का तरीका बदलें. एक ही पद्धति पर अड़े रहने से समय अधिक लगेगा. परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी करने वालों को अपनी कमजोर जगहों की पहचान करके वहीं अतिरिक्त मेहनत करनी चाहिए.

व्यवसाय में कोई नया आइडिया आकर्षित कर सकता है. रचनात्मक काम, डिजाइन, लेखन, शिक्षण, मनोरंजन या सलाह से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा का अलग उपयोग सूझ सकता है. हालांकि विचार अच्छा होना और उससे तुरंत पैसा मिलना दो अलग बातें हैं. किसी योजना पर बड़ी रकम लगाने से पहले उसका छोटा प्रयोग करके परिणाम देखना बेहतर रहेगा. सट्टा, अत्यधिक जोखिम वाले निवेश या किसी परिचित के उत्साह में आकर पैसा लगाने से बचें. आज लाभ की संभावना जितनी आकर्षक दिखाई दे, उतना ही जोखिम का दूसरा पक्ष भी देखें. विशेषकर ऐसी योजना से दूरी रखें जिसमें आंकड़ों से अधिक भावनाओं के आधार पर भरोसा करने को कहा जा रहा हो.

संतान से जुड़े मामले में आज आदेश देने के बजाय बातचीत अधिक असरदार रहेगी. यदि बच्चे की पढ़ाई, व्यवहार या भविष्य को लेकर चिंता है तो उसकी वास्तविक कठिनाई समझने का प्रयास करें. आपकी कल्पनाशक्ति सक्रिय रहेगी. कोई शौक लंबे समय से रुका है तो उसे दोबारा शुरू करने का मन बन सकता है. संगीत, चित्रकारी, लेखन या किसी रचनात्मक गतिविधि में समय देना मन को हल्का कर सकता है. लेकिन मनोरंजन के नाम पर जरूरी काम टालते रहने से दिन का संतुलन बिगड़ सकता है.


उपाय: भगवान गणेश को पांच दूर्वा अर्पित कर ॐ गं गणपतये नमः का 108 बार जाप करें.
शुभ रंग: हल्का पीला और ऑलिव ग्रीन.

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