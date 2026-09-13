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Scorpio Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: व्यावसायिक मुलाकातों के लिए दिन अनुकूल, आय में सुधार की संभावना

Scorpio Horoscope Today 13 September 2026, Vrishchik Rashifal: व्यवसाय में नए ग्राहक या पुराने ग्राहक से दोबारा काम मिलने की संभावना बन सकती है. प्रचार, नेटवर्किंग और व्यावसायिक मुलाकातों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ सकती है. मन में किसी पुराने लक्ष्य को लेकर उत्साह जाग सकता है.

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Scorpio Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: व्यावसायिक मुलाकातों के लिए दिन अनुकूल, आय में सुधार की संभावना
Scorpio Aaj Ka Rashifal 13 September 2026 | Vrishchik Horoscope Today
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Scorpio Horoscope Today 13 September 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में रहेंगे. आज लाभ के साथ-साथ संपर्कों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी. किसी पुराने परिचित से हुई बातचीत भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकती है. जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग की जरूरत है, उनके लिए सही व्यक्ति तक पहुंच बनाने का अवसर मिल सकता है.

व्यवसाय में नए ग्राहक या पुराने ग्राहक से दोबारा काम मिलने की संभावना बन सकती है. प्रचार, नेटवर्किंग और व्यावसायिक मुलाकातों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. फिर भी केवल बड़ी संख्या में संपर्क बनाना पर्याप्त नहीं होगा; सही व्यक्ति के साथ सार्थक बातचीत अधिक लाभ देगी. किसी प्रस्ताव में लाभ दिखाई दे तो भुगतान और समयसीमा से जुड़ी शर्तों को स्पष्ट किए बिना आगे न बढ़ें. आय में सुधार की संभावना के साथ खर्च बढ़ने का आकर्षण भी रहेगा. किसी उपलब्धि के बाद महंगी खरीदारी करने या दूसरों को देखकर आर्थिक निर्णय लेने से बचें. लाभ का कुछ हिस्सा सुरक्षित रखना भविष्य में काम आएगा. उधार देकर संबंध खराब करने की स्थिति न बने, इसलिए आर्थिक मदद करते समय अपनी सीमा पहले तय करें.

सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ सकती है. किसी समारोह, बैठक या परिचितों की मुलाकात में आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण रह सकती है. वहां अपनी निजी योजनाओं या आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी साझा करने से बचें. हर मित्र शुभचिंतक हो, यह मानकर चलना जरूरी नहीं है. काम में टीम या समूह के माध्यम से कोई अवसर मिल सकता है. यदि जिम्मेदारी साझा करनी है तो शुरुआत में ही भूमिकाएं स्पष्ट कर लें. अस्पष्टता बाद में श्रेय या जिम्मेदारी को लेकर विवाद पैदा कर सकती है. किसी सहकर्मी की सफलता से असहज होने के बजाय उससे सीख लेना आपके लिए अधिक उपयोगी रहेगा.

मन में किसी पुराने लक्ष्य को लेकर उत्साह जाग सकता है. उसे पूरा करने के लिए एक व्यावहारिक समयसीमा तय करें. केवल इच्छा रखने से परिणाम नहीं आएगा; छोटे लेकिन लगातार प्रयास जरूरी होंगे. आज दूसरों की राय आपको दिशा दे सकती है, मगर अंतिम फैसला अपनी परिस्थितियों को देखकर ही करें.

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित कर ॐ हनुमते नमः का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर की दाल दान करें.
शुभ रंग: गहरा लाल और बैंगनी.


 

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