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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: काम में सक्रियता बढ़ेगी, जिम्मेदारियों में समझदारी जरूरी

Sagittarius Horoscope Today 13 September 2026, Dhanu Rashifal: आज आपकी पहचान आपके काम करने के तरीके से बनेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता दिखाई देगी और कोई महत्वपूर्ण मामला आपकी निगरानी में आ सकता है. व्यवसाय करने वालों के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रिया आज महत्वपूर्ण संकेत दे सकती है. काम की व्यस्तता के कारण व्यक्तिगत समय कम हो सकता है.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: काम में सक्रियता बढ़ेगी, जिम्मेदारियों में समझदारी जरूरी
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 13 September 2026 | Dhanu Horoscope Today
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Sagittarius Horoscope Today 13 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में रहेंगे. आज आपकी पहचान आपके काम करने के तरीके से बनेगी. किसी जिम्मेदारी को संभालने के साथ यह भी जरूरी होगा कि उसे कितनी समझदारी और समयबद्धता से पूरा किया जाता है.

कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता दिखाई देगी और कोई महत्वपूर्ण मामला आपकी निगरानी में आ सकता है. यदि आप किसी प्रोजेक्ट के अंतिम चरण में हैं तो छोटी-सी तकनीकी या प्रशासनिक कमी को नजरअंदाज न करें. दस्तावेज, आंकड़े और समयसीमा दोबारा जांचना लाभकारी रहेगा. किसी अधिकारी के सामने अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने से आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है. बेहतर होगा कि जो बात निश्चित न हो, उसे अनुमान के रूप में ही रखें.

व्यवसाय करने वालों के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रिया आज महत्वपूर्ण संकेत दे सकती है. किसी उत्पाद या सेवा की मांग में बदलाव नजर आए तो उसे गंभीरता से लें. पुराने तरीके से काम चलाते रहने के बजाय आवश्यक सुधार करें. हालांकि बाजार में प्रतिस्पर्धा देखकर तुरंत कीमत कम करना उचित नहीं होगा. पहले लागत और वास्तविक लाभ का आकलन करें. किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. बातचीत में अपनी उपलब्धियां बताएं, लेकिन अतिशयोक्ति से बचें. आपकी विश्वसनीयता बड़े दावों से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से बनेगी. कार्यस्थल पर किसी की आलोचना सार्वजनिक रूप से करने के बजाय निजी तौर पर बात करना अधिक उचित रहेगा.

आज प्रतिष्ठा से जुड़ा एक छोटा विषय भी अपेक्षा से अधिक चर्चा में आ सकता है. सोशल मीडिया पर किसी विवादित मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें. हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है. चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि कई बार अपनी स्थिति सुरक्षित रखने का तरीका होता है. काम की व्यस्तता के कारण व्यक्तिगत समय कम हो सकता है. लगातार मानसिक दबाव में रहने से चिड़चिड़ापन बढ़े तो कुछ समय के लिए काम से अलग होना जरूरी होगा. भोजन और विश्राम को टालकर उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश उलटी पड़ सकती है.

उपाय: सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें. किसी मंदिर में पीले पुष्प अर्पित करें और जरूरतमंद को चने की दाल दें.
शुभ रंग: हल्का पीला और तांबे जैसा नारंगी.

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