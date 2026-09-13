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Libra Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: खर्चों को लेकर विशेष सतर्कता आवश्यक, नकारात्मक धारणा से रहें दूर

Libra Horoscope Today 13 September 2026, Tula Rashifal: आज परिस्थितियां आपको अपनी गति थोड़ी धीमी करके उन कामों पर ध्यान देने का संकेत दे रही हैं जो सामान्य भागदौड़ में पीछे छूट जाते हैं. कार्यक्षेत्र में आपको ऐसा काम मिल सकता है जिसे सार्वजनिक रूप से श्रेय मिलने की संभावना कम हो, लेकिन उसका महत्व अधिक होगा.

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Libra Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: खर्चों को लेकर विशेष सतर्कता आवश्यक, नकारात्मक धारणा से रहें दूर
Libra Aaj Ka Rashifal 13 September 2026 | Tula Horoscope Today
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Libra Horoscope Today 13 September 2026, Tula Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में रहेंगे. आज परिस्थितियां आपको अपनी गति थोड़ी धीमी करके उन कामों पर ध्यान देने का संकेत दे रही हैं जो सामान्य भागदौड़ में पीछे छूट जाते हैं. किसी योजना का परिणाम तुरंत न दिखाई दे तो निराश न हों. पर्दे के पीछे की तैयारी भी आगे मिलने वाले अवसर की नींव बन सकती है.

खर्चों को लेकर विशेष सतर्कता आवश्यक रहेगी. घर की सुविधा, ऑनलाइन खरीदारी, यात्रा अथवा किसी अचानक आवश्यकता पर रकम निकल सकती है. छोटी राशि के खर्चों को महत्वहीन समझना बाद में बजट बिगाड़ सकता है. बैंक खाते, ऑटो-डेबिट और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन की जांच कर लें. किसी अपरिचित व्यक्ति को वित्तीय जानकारी देना भी उचित नहीं होगा.

कार्यक्षेत्र में आपको ऐसा काम मिल सकता है जिसे सार्वजनिक रूप से श्रेय मिलने की संभावना कम हो, लेकिन उसका महत्व अधिक होगा. इसे बोझ समझने के बजाय अनुभव हासिल करने का अवसर मानें. कार्यालय की आंतरिक चर्चाओं में अपनी राय हर व्यक्ति के सामने रखने से बचें. किसी सहकर्मी की निजी बात को आगे पहुंचाना आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है. यदि विदेश, दूसरे शहर या दूर बैठे व्यक्ति से संबंधित कोई काम चल रहा है तो संचार में देरी हो सकती है. संदेश का उत्तर न मिलने पर तुरंत नकारात्मक धारणा न बनाएं. जरूरी दस्तावेजों की डिजिटल और कागजी दोनों प्रतियां सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा.

मन के स्तर पर एकांत की जरूरत महसूस हो सकती है. थोड़ी देर शांत रहना आपको अपनी प्राथमिकताएं समझने में मदद करेगा. लेकिन अकेलेपन को बढ़ाकर नकारात्मक विचारों में डूबना ठीक नहीं होगा. किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सहज बातचीत मन हल्का कर सकती है. नींद आपकी उत्पादकता को सीधे प्रभावित करेगी. देर रात तक मनोरंजन या काम में लगे रहने के कारण अगले दिन थकावट बढ़ सकती है. रात को सोने से पहले कमरे में अनावश्यक रोशनी और शोर कम करें. दिन के अंत में लंबित कामों की चिंता करने के बजाय अगले दिन की सूची बना देना बेहतर रहेगा.

उपाय: मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाकर ॐ दुं दुर्गायै नमः का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद चावल या दूध का दान करें.
शुभ रंग: सिल्वर और हल्का नीला.
 

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