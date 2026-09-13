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Leo Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: बातचीत से खुलेगा लाभ का रास्ता, भुगतान मिलने की संभावना

Leo Horoscope Today 13 August 2026, Sinh Rashifal: आज आपकी वाणी और आर्थिक व्यवहार दोनों विशेष महत्व रखेंगे. कारोबार में ग्राहकों से बातचीत करते समय अपनी शर्तें स्पष्ट रखें. परिवार में किसी आर्थिक विषय पर आपकी राय मांगी जा सकती है. पैसों के मामले में दिन आपको अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा करने का संकेत दे रहा है.

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Leo Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: बातचीत से खुलेगा लाभ का रास्ता, भुगतान मिलने की संभावना
Leo Aaj Ka Rashifal 13 August 2026 | Sinh Horoscope Today
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Leo Horoscope Today 13 August 2026, Sinh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे. आज आपकी वाणी और आर्थिक व्यवहार दोनों विशेष महत्व रखेंगे. किसी बातचीत से लाभ का रास्ता खुल सकता है, लेकिन वही बातचीत गलत शब्दों के कारण तनाव भी पैदा कर सकती है. इसलिए प्रभावशाली बोलने के साथ यह समझना जरूरी होगा कि किस समय कितना कहना उचित है.

पैसों के मामले में दिन आपको अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा करने का संकेत दे रहा है. पिछले कुछ दिनों में किए गए खर्चों को देखें और यह तय करें कि कौन-सी चीज वास्तव में आवश्यक थी. कोई लंबित भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी. हालांकि रकम हाथ में आते ही नई खरीदारी करने की जल्दबाजी न करें. धन को रोककर रखना आज खर्च करने से अधिक फायदेमंद हो सकता है.

कारोबार में ग्राहकों से बातचीत करते समय अपनी शर्तें स्पष्ट रखें. किसी पुराने ग्राहक को विशेष सुविधा देने का विचार हो तो उसकी सीमा पहले तय कर लें. बिना हिसाब के छूट देना लाभ के बजाय दबाव बढ़ा सकता है. व्यापारिक साझेदारी में पैसों से जुड़े मौखिक वादे बाद में विवाद का कारण बन सकते हैं, इसलिए जरूरी बातों को लिखित रूप में सुरक्षित रखना बेहतर होगा. परिवार में किसी आर्थिक विषय पर आपकी राय मांगी जा सकती है. अपनी बात रखते समय पुराने हिसाब या पुरानी शिकायतें बीच में लाने से बचें. किसी सदस्य के खर्च करने के तरीके से असहमति हो तो सीधे आलोचना करने के बजाय समाधान सुझाएं. आज आपकी बात का असर सामान्य से अधिक हो सकता है.

भोजन के मामले में भी संयम रखना जरूरी होगा. स्वाद के आकर्षण में जरूरत से ज्यादा खाना या समय पर भोजन न करना असहजता दे सकता है. दिनचर्या में पानी की पर्याप्त मात्रा रखें और लगातार बैठे रहने के बजाय बीच-बीच में थोड़ा चलें. किसी दस्तावेज, बैंकिंग प्रक्रिया या भुगतान से जुड़ी जानकारी में छोटी गलती पकड़ में आ सकती है. इसे नजरअंदाज न करें. डिजिटल लेन-देन करते समय प्राप्तकर्ता और रकम की पुष्टि अवश्य करें.


उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित कर ॐ आदित्याय नमः का 21 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को गेहूं या गुड़ का दान करें.
शुभ रंग: सुनहरा और हल्का नारंगी.

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