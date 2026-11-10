फ्लाइट कैंसिल हुई तो एयरपोर्ट पर रोने लगी महिला, बोली- मेरा बच्चा भी है, मैं कैसे जाऊं?

Viral Video: बीते 3-4 दिनों में स्पाइसजेट की कई फ्लाइट (SpiceJet Flight) रद्द (कैंसिल) होने की खबर आई है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला फ्लाइट कैंसिल होने पर एयरपोर्ट पर खड़ी रोती हुई दिखाई दे रही है. वायरल एक्स पोस्ट के अनुसार, पैसेंजर को करीब 4 घंटे का इंतजार करने को बोलकर फ्लाइट रद्द कर दी गई. साथ ही यह कहकर कि फ्लाइट कैंसिल हो गई और उनके सामान वापस लौटा दिए गए. फ्लाइट रद्द होने पर लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि यह स्पाइसजेट का स्कैम है.

लोग बोले- एकदम घटिया सर्विस है

एक्स पर क्षितिज शर्मा (kshittij sharma) ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें एक महिला एयरपोर्ट पर खड़ी रोती हुई दिखाई दे रही है. महिला इस दौरान वीडियो में कह रही है कि मेरा बच्चा भी है. अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं? क्षितिज ने एक्स पोस्ट में बताया कि स्पाइसजेट की सर्विस एकदम से घटिया है.

उन्होंने लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री बागडोगरा जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट-SG181 के लिए 4 घंटे से ज्यादा समय तक इंतजार करते रहे. बाद में फ्लाइट रद्द होने का अनाउंसमेंट कर दिया गया. एक्स यूजर ने बताया कि 4 घंटे का इंतजार कराने और फिर फ्लाइट कैंसिल करके उनका कीमती समय बर्बाद किया गया है.

कई घंटे के इंतजार के बाद कैंसिल की फ्लाइट

एक्स पोस्ट के मुताबिक, फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों को उनका सामान वापस लौटा दिया गया है. कई घंटे पहले से फ्लाइट का इंतजार कर रहे यात्रियों को जब फ्लाइट कैंसिल की सूचना दी गई तो वे सभी बुरे फंस गए. क्षितिज ने अपनी एक्स पोस्ट में सवाल किया कि क्या आप पैसे देने वाले ग्राहकों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं? न समय पर कोई जानकारी दी गई, न कोई जवाबदेही है, और यात्रियों के समय की तो कोई कद्र ही नहीं है.

यह उत्पीड़न से कम नहीं है. उसने एक्स पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय (@MoCA_GoI) और DGCA (@DGCAIndia) को टैग करते हुए शिकायत की और इस पर ध्यान देने को मांग की. एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में एक तरफ महिला फ्लाइट रद्द होने पर रोती हुई नजर आई तो दूसरी वहां पर मौजूद लोग स्पाइसजेट स्कैम कहते हुए सुनाई दिए.

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यूजर बोला- सामूहिक मुकदमा दायर करें

एक्स यूजर क्षितिज की पोस्ट पर SpiceJet और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी. इसके अलावा कमेंटबॉक्स में एक यूजर ने वीडियो पोस्ट किया, जिसमें स्पाइसजेट की एक महिला कर्मचारी और यात्रियों के बीच बहसबाजी हो गई. वहीं, एक अन्य यूजर @MMbyYayati ने कमेंट किया कि हम सब मिलकर इनके खिलाफ एक 'क्लास एक्शन सूट' (सामूहिक मुकदमा) दायर करें.

इस मामले को और बड़े स्तर पर सामने लाया जाना चाहिए और इसे भारतीय विमानन इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक माना जाना चाहिए, क्योंकि इस बेहद खराब एयरलाइन के साथ पिछले कुछ समय से जो कुछ भी हो रहा है, वह वाकई चौंकाने वाला है.

साथ इस यूजर ने बीते 9 नवंबर की अपनी पोस्ट को शेयर किया है, जिसमें उसने बताया कि 3 नवंबर की फ्लाइट SG 939 (DEL-PNQ, शाम 5 बजे) को 31 अक्टूबर को रद्द कर दिया गया था. स्पाइसजेट की वेबसाइट पर "पूरा रिफंड" (Full Refund) का ऑप्शन तो दिखता है, लेकिन साथ ही एक एरर आता है, फिर लिखकर आता है, "रिफंड की अनुमति नहीं है."

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