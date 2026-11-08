दिवाली पर फ्लाइट टिकट महंगा देख CEO ने ट्रेन से किया सफर, बोले- पछतावा हो रहा है

Viral News: कैपिटल क्विल (Capital Quill) और वैभव जैन क्लासेस (Vaibhav Jain Classes) के फाउंडर व सीईओ वैभव जैन ने अपने परिवार के साथ घर पर दीवापली मनाने का फैसला किया. इसलिए उन्होंने इंदौर से लखनऊ जाने के लिए ट्रेन में टिकट बुक किया, क्योंकि त्योहार के समय फ्लाइट का टिकट आसमान छू रहा है. वह अपनी कार से लखनऊ जा सकते थे, लेकिन 2 साल की बेटी की सहूलियत के चलते वैभव जैन ने ट्रेन से सफर करने का निर्णय लिया. लेकिन ट्रेन से सफर करने का फैसला उनके लिए पछतावा भरा है. वैभव ने एक्स पर अपने फैसले और ट्रेन के कई घंटे लेट होने के कारण अपना अनुभव साझा किया है.

फ्लाइट छोड़ ट्रेन में बुक किया टिकट

वैभव ने एक्स पोस्ट में बताया कि इस बार दिवाली पर हमने इंदौर से अपने घर लखनऊ जाने के लिए ट्रेन से सफर करने का फैसला किया. उनका कहना था कि बेशक इस समय फ्लाइट बहुत महंगी है, जिसके कारण वह पैसे बचाने के चक्कर में ट्रेन से जाने के बारे में सोचें. वैभव ने इंदौर से लखनऊ तक महाकाल एक्सप्रेस (20144) में टिकट बुक किया.

उन्होंने एक्स पर लिखा कि हमारे पास कार से जाने का विकल्प भी था, लेकिन उनकी 2 साल की बेटी है, ऐसे में कार से लखनऊ जाना परेशानी भरा फैसला हो सकता थी. इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की सहूलियत के लिए ट्रेन से जाने का फैसला किया. ताकि उसे रास्ते में कोई दिक्कत न हो.

इंदौर से सुबह 10:15 बजे चलती है महाकाल एक्सप्रेस

काशी महाकाल एक्सप्रेस (20414) इंदौर से सुबह 10:15 बजे चलती और रात में 12:35 बजे लखनऊ पहुंचती. ध्यान देने वाली बात है कि त्योहार के मौके पर रेलवे स्पेशल ट्रेनें भी चलाता है. अक्सर देखने को मिलता है कि ट्रेन काफी लेट रहती हैं. कुछ ऐसा ही कैपिटल क्विल के CEO वैभव जैन के साथ हुआ. इंदौर से चलने के बाद महाकाल एक्सप्रेस लखनऊ पहुंचते-पहुंचते कई घंटे लेट हो गई.

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लखनऊ पहुंचते-पहुंचते 7 घंटे हुई लेट

वैभव जैन ने 07 नवंबर की पोस्ट में लिखा कि यह ट्रेन अभी 7.5 घंटे लेट है और हम अभी तक लखनऊ नहीं पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि आज के समय में, 8 घंटे की देरी बहुत बड़ी बात है. इंदौर से लखनऊ तक के सफर में कुल 14 घंटे लगते हैं और ट्रेन ऊपर से 8 घंटे लेट है. एक्स पर रेल मंत्रालय को टैग करते हुए वैभव जैन ने लिखा कि भारतीय रेलवे एयरलाइंस को टक्कर देने के बारे में कैसे सोच सकता है? कैसा मैनेजमेंट है! अब इस फैसले पर पछतावा हो रहा है.

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