शादी में दुल्हन ने डांस किया ख़ास, दूल्हे को नहीं आया रास, वहीं तलाक़ दे दिया

कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी कहानी पढ़ने को मिल जाती है, जो बिल्कुल ज़रा हटके होती है. बात इतनी सी है कि एक दूल्हे को दुल्हन का डांस करना पसंद नहीं आया, शादी के दिन ही उसने तलाक दे दिया. (Man divorces bride for playing 'provocative' song know the more details) ये मामला किसी को समझ में नहीं आ रहा है, मगर ये सच है. सोशल मीडिया पर लोगों को इस ख़बर के बारे में जानकारी मिली तो लोग हैरान और परेशान हो गए. लोगों ने इस 2022 का सबसे तेज़ तलाक़ कहना शुरु कर दिया.

गल्फ़ न्यूज़ की ख़बर के मुताबिक़, दुल्हन अपनी शादी के दौरान उत्तेजक गाने (दूल्हे को ऐसा लगा) पर डांस कर रही थी. दुल्हन जिस गाने पर डांस कर रही थी, वो सीरियाई गीत था. इस गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं- मैं तुमपर नियंत्रण करूंगी, मैं हावी हो जाऊंगी. दूल्हे के साथ-साथ दूल्हे के परिजनों को भी दुल्हन का डांस अच्छा नहीं लगा. ऐसे में दूल्हे ने तुरंत तलाक़ लेने का फ़ैसला कर लिया. वीडियो देखें

Listen to the latest songs , only on JioSaavn.com

ये वही गाना है, जिसपर दुल्हन ने डांस किया था. ये वही गाना है, जिससे दूल्हे को गुस्सा आ गया था. अब आप ही तय कर लें कि ऐसा वाकई में हो सकता है क्या? इस ख़बर के बारे में आपकी क्या राय है?