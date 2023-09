दुनिया का इकलौता ऐसा फूल, जो खुशबू की बजाए देता है सड़े हुए मांस जैसी बदबू

Corpse Flower known For Putrid Smell: दुनियाभर में ऐसे कई फूल हैं, जो अपनी खासियत, खूबसूरती और खूशबू की वजह से मशहूर होते हैं. लोग ऐसे फूलों को घर में रखना और किसी को खास को देना पसंद करते हैं, लेकिन कई फूल ऐसे भी हैं, जिनमें से खुशबू के बजाए सड़ी हुई लाश जैसी बदबू निकलती है. दावा किया जा रहा है कि, ये दुनिया का इकलौता ऐसा फूल है, जो विलुप्त होने की कगार पर है. शायद यही वजह है कि, अब वैज्ञानिक इस फूल के पौधे को बचाने की हर संभव को कोशिश में जुटे हैं. अब आपके मन में भी यही सवाल उठा रहा होगा कि, आखिर इतने बदबूदार फूल को बचाने के लिए साइंटिस्ट एड़ी-चोटी का जोर क्यों लगा रहे हैं.

द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, परजीवी, मायावी और सड़े हुए मांस की अत्यधिक गंध छोड़ने वाला, रैफलेसिया (Rafflesia) (जिसे अक्सर शव फूल कहा जाता है) ने सदियों से वनस्पतिशास्त्रियों को आकर्षित किया है. अब, वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि, इसके विलुप्त होने का खतरा है और इसे बचाने के लिए कार्रवाई की मांग की जा रही है. आपको जानकर हैरानी (Facts About The Smelly Corpse Flower Plant) होगी कि, सड़ी हुई लाश या मांस जैसी बदबू (Corpse Flower Known For Putrid Smell ) देने वाले रैफलेसिया के इस फूल को 'लाश फूल' (corpse flower) भी कहा जाता है, जिनसे मांस खाने वाली मक्खियां आकर्षित होती हैं.

जानाकारी के लिए बता दें कि, रैफलेसिया की 42 प्रजातियां हैं. जीनस- जिसमें दुनिया के सबसे बड़े फूल शामिल हैं, जो एक मीटर से अधिक व्यास वाले हैं और दक्षिण-पूर्व एशिया में वन आवासों के विनाश के कारण खतरे में हैं. शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि, इनकी सभी प्रजातियां खतरे में है. रैफलेसिया मैग्निफिका को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की ओर से गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.