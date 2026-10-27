AI की वजह से भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गई नौकरी, शेयर किया जीवन का बड़ा सबक

Viral News: AI के नाम पर नौकरी से निकाले जाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बड़ा सबक शेयर किया है. उसने रेडिट पर पोस्ट करके बताया कि वह नौकरी से निकाले जाने के बाद उसे करीब दो महीने तक बेरोजगारी का सामना करना पड़ा. इस दौरान उसे एहसास हुआ कि सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहना कितना जोखिम भरा हो सकता है. अपनी पोस्ट में उसने बताया कि नौकरी जाने के बाद उसने एक छोटा ऑनलाइन स्टोर शुरू किया, जिससे न केवल उसे एक्स्ट्रा इनकम हुई, बल्कि उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बैकअप प्लान की अहमियत भी सिखा दी.

2 महीने तक बेरोजगार रहा डेवलपर

रेडिट यूजर ने r/sidehustleIndia नाम के community पर पोस्ट किया है. उसने बताया कि नौकरी से निकाले जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कमाई का दूसरा ज़रिया होना कितना ज़रूरी है. सॉफ्टवेयर डेवलपर ने लिखा कि जुलाई में मुझे नौकरी से निकाल दिया गया. उस समय कंपनी के अधिकारियों ने इसके लिए AI वजह बताई. मुझे लगा था कि कुछ ही हफ़्तों में मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मुझे लगभग 2 महीने तक बिना नौकरी के रहना पड़ा.

बिना नौकरी के इन दो महीनों ने पैसों के बारे में डेवलपर को बहुत कुछ सिखा दिया. उसने लिखा कि वह इतना सीख गया, जितना शायद वह रेगुलर सैलरी से भी कभी नहीं सीख पाता. उसने लिखा, "जब आपकी सैलरी आनी बंद हो जाती है, तो आपके खर्चे बंद नहीं होते. किराया, राशन, बिल, EMI और वे छोटी-छोटी चीज़ें, जिनके बारे में आप आम तौर पर सोचते भी नहीं, अचानक बहुत महंगी लगने लगती हैं. भले ही आपके पास कुछ बचत (savings) हो, लेकिन हर महीने उसे कम होते देखना और यह न पता होना कि अगली सैलरी कब आएगी. एक अलग ही तरह का तनाव देता है."

रेडिट यूजर ने लिखा कि सबसे बड़ा सबक यह था कि सेविंग होना ज़रूरी है, लेकिन कमाई का कोई दूसरा ज़रिया होना भी बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है. उसने अपनी पोस्ट में बताया कि इस दौरान पिछले 3 महीनों में उसने पूरी तरह से अपनी अगली नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय कुछ ऐसा करने के बारे में सोचना शुरू किया जिसे वह साइड में कर सके.

बाद में बनाया बैकअप प्लान

उसने अपने प्रोफेशन (सॉफ़्टवेयर डेवलपर) के अनुसार, एक ऑनलाइन स्टोर शुरू किया, जहां वह डेवलपर्स से जुड़ी चीज़ें (merch) और कैज़ुअल टी-शर्ट बेचता है. यह एक छोटे से प्रयोग की तरह था, कुछ ऐसा जिस पर वह बिना बहुत ज़्यादा पैसा लगाए काम कर सके और उम्मीद थी कि समय के साथ इससे कुछ अतिरिक्त कमाई हो सकेगी. उसने लिखा, "मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इससे मेरी सैलरी की जगह पूरी तरह भर जाएगी या बिज़नेस शुरू करना बहुत आसान है. इसमें बहुत कुछ समझना पड़ता है, और नए काम से होने वाली कमाई भी हमेशा एक जैसी नहीं होती, लेकिन, जब बाकी सब कुछ अनिश्चित लग रहा था, तब खुद का कुछ शुरू करने से मुझे लगा कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं.

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नौकरी पेशा लोगों को दी ये जरूरी सलाह

नौकरी करने वालों को कुछ सुझाव देते हुए कहा कि सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड के तौर पर कुछ पैसे बचाना शुरू कीजिए. अगर हालात खराब हो जाएं तो कुछ महीनों के ज़रूरी खर्चों के लिए पैसे पास होने से आपको थोड़ी राहत मिल सकती है. जब भी आपकी सैलरी बढ़े, तो तुरंत अपना लाइफस्टाइल न बढ़ाएं, ज़्यादा खर्च करने की आदत पड़ जाना बहुत आसान है, जिसका पता भी नहीं चलता.

अपनी मुख्य नौकरी के अलावा कोई नई स्किल सीखने या कमाई का दूसरा ज़रिया बनाने की कोशिश करें. जैसे कि फ्रीलांसिंग, ट्यूशन पढ़ाना, ऑनलाइन कुछ बेचना, कंसल्टिंग करना या डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना. छोटे स्तर से शुरुआत करें और देखें कि आपके लिए क्या काम करता है. शुरुआत में अपना इन्वेस्टमेंट (निवेश) कम से कम रखें. ऑनलाइन देखे गए किसी दूसरे काम के पीछे भागने के लिए लोन न लें या बहुत सारा पैसा खर्च न करें. पहले यह जांच लें कि क्या लोग सच में वह चीज़ चाहते हैं जो आप उन्हें दे रहे हैं.

सैलरी पर निर्भर न रहने की सलाह

उसने आखिरी में नौकरीपेशा लोगों को सुझाव दिया कि शुरू करने के लिए अपनी नौकरी जाने का इंतज़ार न करें. जब आप पहले से ही पैसों को लेकर तनाव में हों, तो साफ़ तौर पर सोचना और कुछ नया खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है. एक्स्ट्र इनकम को एक 'बोनस' की तरह मानें, न कि पक्की कमाई की तरह. सिर्फ़ सेल्स को देखने के बजाय, अपने खर्चों, टैक्स और असल मुनाफ़े का हिसाब रखें. सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कहा कि मेरा अभी भी मानना ​​है कि एक स्थिर नौकरी की अपनी अहमियत है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि बिना किसी बैकअप प्लान के सिर्फ़ एक सैलरी पर निर्भर रहना मेरे लिए सही होगा.

(अस्वीकरण: यह कहानी Reddit पर वायरल हुई एक पोस्ट पर आधारित है. एनडीटीवी ने पोस्ट में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है.)

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