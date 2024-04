सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के बीच फर्राटे मारते नजर आई झोपड़ी, देख लोगों को याद आई टारजन : द वंडर कार

वायरल हो रहे इस वीडियो में जबरदस्त क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है. वीडियो में दिख रहा कमाल सूरत में कुछ युवकों की टोली ने कर दिखाया है. दरअसल, सूरत में कुछ युवकों ने मिलकर एक 'होम कार' तैयार की है, जो देखने में बेहद कमाल की है. वीडियो में बिजी रोड पर यह होम कार दौड़ती नजर आ रही है, जिसे देखकर आसपास से गुजर रहे लोग हक्के-बक्के रह गए.

यहां देखें वीडियो

वीडियो में दिख रही इस झोपड़ीनुमा कार का लुक बेहद शानदार लग रहा है. सोशल मीडिया पर छाए इस वीडियो पर यूजर्स एक से बढ़कर एक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कमेंट्स देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि, बैटरी से चलने वाली यह 'होम कार' यूजर्स को काफी पसंद आ रही है. कुछ लोगों को यह अजय देवगन की फिल्म 'टारजन : द वंडर कार' की याद दिला रही है.

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को @viralbhayani नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. 3 दिन पहले शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 1 लाख 61 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. वीडियो देख चुके एक यूजर ने लिखा, ये उर्फी जावेद की लग्जरी कार है. दूसरे यूजर ने लिखा, अजय देवगन तो 20 साल पहले ही यह कर चुका है. तीसरे यूजर ने लिखा, ये होम डिलीवरी है.

