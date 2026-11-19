VIRAL VIDEO: गेमिंग की दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है GTA 6. पूरे 13 साल के लंबे इंतजार के बाद रॉकस्टार गेम्स ने आखिरकार इस गेम को पेश कर दिया है और इसका क्रेज हर तरफ साफ दिख रहा है. मशहूर टेक इन्फ्लुएंसर श्लोक श्रीवास्तव (टेक बर्नर) ने जब इस गेम को खेला, तो उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. उनका सीधा सा कहना है कि डेवलपर्स ने इस बार गेम नहीं, बल्कि 'खिड़की के बाहर की असली दुनिया' स्क्रीन पर उतार दी है.

पसीने की बूंद से लेकर हवा में उड़ते बालों तक, सब कुछ असली

गेम खेलते समय टेक बर्नर इसके विजुअल इफेक्ट्स देखकर दंग रह गए. गेम की बारीकियों (डिटेलिंग) का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब स्क्रीन पर कोई कैरेक्टर चलता है, तो हवा से उसकी टी-शर्ट और बाल हिलते हुए साफ दिखाई देते हैं.

यहां तक कि धूप और गर्मी की वजह से कैरेक्टर के गालों पर बहता पसीना और उसकी वजह से गीली हुई टी-शर्ट भी बिल्कुल साफ और असली नजर आती है. गेम में पानी का रिफ्लेक्शन, पेड़-पौधों की हरियाली और चलने पर आने वाली फुटस्टेप्स की आवाज इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाती है.

पहली बार ब्लूटूथ ईयरफोन्स और लाइव वेदर का कमाल

इस बार गेम में कुछ ऐसा जोड़ा गया है जो पहले कभी नहीं दिखा. गेम के कैरेक्टर पहली बार ब्लूटूथ ईयरफोन्स पहने नजर आ रहे हैं. टेक बर्नर ने याद दिलाया कि जब इससे पिछला GTA गेम आया था, तब असल जिंदगी में भी ब्लूटूथ ईयरफोन्स का इतना चलन नहीं था. इसके अलावा, सबसे मजेदार बात यह है कि गेम के अंदर का मौसम (Weather) आपके इलाके की असली वेदर रिपोर्ट से कनेक्ट रहता है. यानी जैसा मौसम बाहर होगा, वैसा ही गेम के अंदर भी दिखेगा.

"ऐसा गेम आज तक नहीं देखा!"

इस वीडियो को देखने के बाद गेमर्स खुद को रोक नहीं पा रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर सौरभ शर्मा (@sourabh_sharma) ने कमेंट किया, "भाई, सच में इतने कमाल के ग्राफिक्स मैंने आज तक नहीं देखे. पसीने की बूंदों का दिखना बताता है कि गेमिंग तकनीक कहां पहुंच चुकी है." वहीं अमित वर्मा (@amit_verma99) लिखते हैं, "GTA में ईयरफोन्स जैसी छोटी डिटेल देखना मजेदार है. पुरानी यादें ताजा हो गईं. अब तो इस गेम को खेलने का इंतजार करना मुश्किल हो रहा है."