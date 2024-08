मां का शव ज़मीन पर पड़ा था, फिर भी हाथी पूरे दिन करता रहा जगाने की कोशिश, IFS अधिकारी की पोस्ट रुला देगी

सोशल मीडिया पर ओडिशा के जंगल की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे देख लोगों की आंखों में आंसू आ गया. दरअसल, आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा (IFS Officer Susanta Nanda) ने एक पोस्ट शेयर किया है, पोस्ट के साथ तस्वीर है, जिसमें एक हाथी अपनी मां की मौत पर रोता हुआ नज़र आ रहा है. मां को उठाने की उम्मीद में वो पूरा दिन मां के शव के पास खड़ा रहा और लगातार उन्हें जगाने की कोशिश करता रहा ताकि वो उठकर खड़ी हो जाए. इन तस्वीरों में मां के लिए हाथी का प्रेम साफ देखा जा सकता है.

IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने 3 तस्वीरें शेयर की हैं. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने बताया कि यह एक युवा नर हाथी है जो अपनी मां की मौत पर बहुत दुखी है. बुढ़ापे की वजह से मां हाथी की मौत हो गई. IFS अधिकारी ने लिखा, मैट्रिकार्क की मौत बुढ़ापे की वजह से हुई. झुंड का सब-एडल्ट बुल लगभग एक दिन तक रोता रहा और उसे जगाने की कोशिश करता रहा... उत्तरी ओडिशा के जंगलों से."

The matriarch died of old age. The sub adult bull of the herd kept grieving and didn't move an inch for almost a day trying to wake it up…

From the forests of Northern Odisha 😢 pic.twitter.com/kaqiD75VWe