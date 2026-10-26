7 घंटे मां से बिछड़ा रहा हाथी का बच्चा, फिर वन विभाग ने कराया मिलन, Video देख लोग बोले- मां की ममता सबसे अनमोल

Viral Video: पश्चिम बंगाल के कुर्सेओंग में एक रेस्क्यू ऑपरेशन में सात घंटे तक अलग रहने के बाद हाथी का एक बच्चा अपनी मां से फिर से मिल गया. यह मंजर दिल को छू लेने वाला था. वन विभाग के कर्मचारियों ने हथिनी मां को खोज निकाला, जो बाद में अपने झुंड के साथ वापस आई और अपने बच्चे को वापस जंगल में ले गई. भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कासवान ने सोशल मीडिया पर इस दिल छू लेने वाली घटना को शेयर किया, साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें मां और बच्चे का फिर से मिलने का नजारा कैद है.

अधिकारी के अनुसार, हथिनी और उसका बच्चा एक पानी की टंकी में गिर गए थे. हालांकि वन विभाग के कर्मचारी दोनों को बचाने में सफल रहे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया. इसके बाद कुर्सेओंग वन प्रभाग की टीम ने दोनों को फिर से मिलाने के लिए हथिनी की तलाश शुरू की. सात घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम को सफलता मिली और हथिनी अपने झुंड के साथ वापस लौट आई.

वीडियो में वन विभाग के कर्मचारियों को हाथी के बच्चे को सावधानी से जंगल में छोड़ते हुए देखा जा सकता है. जैसे ही हाथी का बच्चा जंगल की ओर चलना शुरू करता है, घने पेड़ों के बीच से एक बड़ा हाथी बाहर आता है. वह जानवर कुछ पल के लिए पीछे हटता है, लेकिन फिर अपने झुंड के साथ वापस लौट आता है. इसके बाद, मां अपने बच्चे के पास पहुंचती है और उसे अपने साथ ले जाती है, जिससे उनका कई घंटों का अलगाव खत्म हो जाता है.

वीडियो शेयर करते हुए कासवान ने लिखा, "कितना सुंदर वीडियो है! एक मां और उसका बच्चा पानी की टंकी में गिर गए थे. दोनों को बचा तो लिया गया, लेकिन बचाव कार्य के दौरान बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया. कुर्सेओंग डिवीजन के कर्मचारियों ने बहुत बेहतरीन काम करते हुए मां को खोज निकाला. इसमें 7 घंटे लगे, लेकिन उन्होंने उन्हें फिर से मिला दिया. आखिर में मां की प्रतिक्रिया देखिए!! यह तो ईश्वर का काम है."

सोशल मीडिया पर क्या कह रहे लोग?

सोशल मीडिया यूजर्स को यह वीडियो बहुत पसंद आया और उन्होंने बच्चे और मां को फिर से मिलाने की कोशिशों के लिए वन विभाग के कर्मचारियों की तारीफ की. कई यूजर्स ने जंगल में बिछड़े हुए हाथी को खोजने में आने वाली चुनौतियों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि बचाव अभियान के दौरान वन विभाग के कर्मचारियों ने कितनी लगन दिखाई और किन खतरों का सामना किया.

एक यूजर ने लिखा, "आज की दुनिया में जब बहुत कुछ गलत हो रहा है, तब ऐसी कोशिशों के वीडियो दिल को छू लेते हैं और दिन बना देते हैं. सर और बचाव दल के सभी लोगों को धन्यवाद."

एक अन्य यूजर ने कहा, "हाथी के बच्चे का अपने झुंड से फिर से मिलना इस वीडियो का सबसे भावुक कर देने वाला हिस्सा है. वन विभाग के कर्मचारियों के लिए यह शायद उनका रोज का काम हो, लेकिन यह भावनात्मक जुड़ाव इंसान और जानवर के बीच की दूरी को मिटा देता है. जय हो, कार्सियोंग डिवीजन के वन कर्मचारियों!"

एक तीसरे यूजर ने कहा, "यह सच में दिल छू लेने वाला था; इंसानों के मुकाबले, वे अपने परिवार को लेकर ज़्यादा समर्पित लगे और एक-दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं." एक चौथे यूजर ने जोड़ा, "शानदार. बहुत सुंदर. जब बच्चे की मां ने आवाज देकर सबको बुलाया, तो पूरा झुंड उस छोटे हाथी का स्वागत करने के लिए बाहर आ गया."

यह भी पढ़ें | जब से अपना बच्चा मरा, तब से दूसरों के मरे बच्चे ढो रही ये हथिनी, तस्वीर को मिला सबसे बड़ा अवॉर्ड