13 साल के बेटे को इलेक्ट्रिक बाइक दिलाई, माता-पिता पर दर्ज हो गया केस; जानिए वजह

Viral News: अमेरिका के कैलिफोर्निया में 13 साल के एक लड़के की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चलाते वक्त हादसे में मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना के बाद प्रशासन ने बच्चे के माता-पिता पर केस दर्ज कर लिया.

69 KMPH की स्पीड पर थी बाइक

पीपल डॉट कॉम ने लॉस एंजिल्स टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि यह हादसा 7 मई को हुआ था. 13 साल का बेन्सन गुयेन अपनी ई-बाइक से कहीं जा रहा था, तभी उसका बैलेंस बिगड़ा. वह सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकराया और उछलकर खंभे से जा टकराया. लाइफ360 ऐप के डेटा से पुलिस ने पता लगाया कि हादसे के वक्त बेन्सन की E-Ride Pro SS 2.0 E-Moto 69 किलोमीटर प्रति घंअे की रफ्तार से दौड़ रही थी.

लोगों ने एक पहिए पर बाइक चलाते देखा

रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे से ठीक पहले बेन्सन को एक पहिए पर बाइक चलाते देखा गया था. उसने रेड लाइट भी जंप की थी. इन्हीं सब वजहों से पुलिस ने बेन्सन के 56 वर्षीय पिता वू थान गुयेन और उसकी 49 वर्षीय मां हांग कुक थी गुयेन पर बच्चे की जान खतरे में डालने और उसे गलत रास्ते पर ले जाने के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया.

'पावरफुल बाइक बनी मौत की वजह'

इस मुकदमे की एक वजह कुछ समय पहले दी गई पुलिस की वो चेतावनी भी है, जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था. दरअसल, पुलिस ने पहले ही बेन्सन के माता-पिता को उसके गलत ड्राइविंग के बारे में बताया था. लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया. उन्होंने उसे और ज्यादा पावरफुल बाइक दिला दी, जो उसकी मौत की वजह बन गई.

क्या कहते हैं नियम और अधिकारी?

ऑरेंज काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी टॉड स्पिट्जर ने कहा कि जब माता-पिता अपनी जिम्मेदारी निभाने से भागते हैं और इसका नतीजा किसी भयानक त्रासदी के रूप में सामने आता है, तो उन्हें जवाबदेह ठहराने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता. अभियोजकों के मुताबिक, सड़कों पर ई-मोटरसाइकिल चलाने के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, नंबर प्लेट, बीमा और जरूरी सुरक्षा उपकरणों का होना अनिवार्य है, जो इस मामले में पूरी तरह नदारद थे.

ई-बाइक बन रही है जानलेवा शौक

रिपोर्ट के मुताबिक, ऑरेंज काउंटी में जनवरी से अब तक ऐसे कई माता-पिता पर केस दर्ज हो चुके हैं, जिन्होंने अपने नाबालिग बच्चों को गैरकानूनी तरीके से ई-बाइक चलाने दी. एक मामले में 11 साल के बच्चे की ट्रक से टक्कर हो गई थी, जिसमें उसकी हड्डियां टूट गईं और खून बहने लगा. इस केस में भी पिता पर मुकदमा हुआ. वहीं, एक अन्य घटना में 14 साल के लड़के ने ई-बाइक से 81 साल के एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई. इस मामले में लड़के की मां पर गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, पिछले चार सालों में दक्षिणी कैलिफोर्निया में ऐसे मामलों में 430% का उछाल आया है और पूरे अमेरिका में इससे 125 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है.

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