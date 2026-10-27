छठ पर मां से किया वादा पूरा करने के लिए खर्च कर दी पूरी सैलरी, बिहार का युवक बोला- 'पहली बार कुछ अलग फील हुआ'

Viral Video: मां से किया एक वादा निभाने के लिए पूरे महीने की सैलरी खर्च करने वाले युवक का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं. इस युवक का नाम शत्रुघ्न कुमार है, जो बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला है. जब बेटे का यह वीडियो मां ने दिखा तो वे बहुत खुश हुईं और कहा, 'मेरे बेटे ने जो कहा था वो कर दिखाया. मुझे उस पर गर्व है.'

कहां खर्च की सैलरी?

शत्रुघ्न कुमार ने अपनी पूरी सैलरी चेन्नई से नालंदा तक का फ्लाइट टिकट खरीदने में खर्च की है. अपने वीडियो में उन्होंने बताया, मैं चेन्नई में एक लोहे की फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करता हूं. मैंने अपने परिवार और गांव वालों से वादा किया था कि इस बार छठ पूजा मनाने के लिए ट्रेन से नहीं, बल्कि हवाई जहाज से घर आऊंगा. अपने इसी वादे को पूरा करने और मां को सरप्राइज देने के लिए मैंने अपने पूरे एक महीने की सैलरी खर्च करके फ्लाइट का टिकट खरीद लिया.'

एयर होस्टेस के साथ बनाया वीडियो

शत्रुघ्न जब पहली बार फ्लाइट में बैठे, तो उन्होंने एयर होस्टेस के साथ एक रील भी बनाई और फिर मां को दिखाने के लिए तस्वीर भी खिंचवाई. इसमें उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था. जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. लोग इसे एक बेटे का अपनी मां के प्रति सच्चा प्यार और समर्पण बता रहे हैं. उनका कहना है कि आज के जमाने में ऐसा धमाल सिर्फ एक बिहारी ही कर सकता है.

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